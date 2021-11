Padres exigen la implementación de la Ley N° 6103/2018 del Autismo, que no cuenta con presupuesto

Edgar Gómez presidente de la Asociación Paraguaya de Padres y Tutores de Personas con TEA manifestó que el objetivo de la movilización y encuentro con las familias es estar vigilante para el cumplimiento de la Ley 6103/18 y del Decreto Reglamentario 3624/2020. “El autismo tiene una Ley que hasta hoy día es letra muerta por la falta de voluntad política de las autoridades. Esta conquista de la ley y del decreto es una lucha de los padres por el bienestar de las personas con autismo”.

Gómez criticó que “van poniendo miles de trabas, miles de excusas desde el Estado para no hacer efectiva la implementación de la Ley. El objetivo es alzar nuestra voz, porque nosotros tenemos ya nuestra Ley 6103/08 que se aprobó en el 2018, tenemos la reglamentación. La excusa para no implementar la ley era que no había decreto reglamentario, hicimos la propuesta del decreto reglamentario y sacamos en el 2020 y lo firmo el presidente de la República Mario Abdo Benítez en mayo y después nos dijeron que no hay presupuesto. No existe un interés real para atender a está población que va creciendo con los años”.

Padres se mantendrán vigilantes

Por primera vez después de estos años de lucha, fueron recibidos el lunes pasado por el ministro de Salud, Julio Borba, quien prometió el cumplimiento de lo que establece la normativa. Pero los padres manifestaron que se mantendrán vigilantes de esta promesa y de que realmente hagan lo que establece la ley.

El ente rector de llevar adelante la implementación de la Ley es el Ministerio de Salud Pública, pero involucra a muchas instituciones más.

Los niños y niñas con autismo necesitan de 3 a 4 terapias semanales de Fonoaudiología, Psicología, Terapia Ocupacional y Psicopedagogía. El 100% de los servicios públicos se concentran en Asunción y Central. Se estima que más de 133.000 personas tienen trastornos del espectro autista y la capacitad pública de atención no supera las 500 personas.

Sistema excluye a mas de 130 mil personas

“Estamos hablando de más de 133.000 personas en Paraguay. Es muy preocupante porque demanda mucho costo, el tema es que si se acude al sector privado solamente en cuestiones terapéuticas se gasta entre G. 2.000.000 a 3.000.000 mensuales. Es mucho dinero que no se puede mantener y que encima excluye a muchas familias de acceder a un tratamiento digno y adecuado. ¿Qué pasa con las familias que no tienen recursos?, entonces estamos hablando de una situación bastante triste en donde todos los niños y sus padres quedan solos a su suerte, porque no se tiene recursos económicos y es bastante triste que no accedan a ningún tratamiento”, manifestó Gómez.

El mismo agregó que cada vez hay más apertura sobre este caso “se van abriendo puertas no porque nosotros nos quejamos, porque conocen más del problema, porque si o si alguien tiene un sobrino, un vecino, un pariente con autismo y no saben qué hacer. Y eso es una señal muy evidente de que se esta extendido, pero la gente no habla nomás de eso”.

El presidente de TEA Paraguay también dijo que el autismo es una condición que no se ve a simple vista, entonces muchas veces no se sabe qué le puede estar pasando a ese niño o niña.

En los centros de salud del interior del país directamente no atienden cuando le dicen que tiene autismo “de entra luego ya no te atienden porque no tienen las condiciones ni los especialistas, no tienen nada y muchas veces no recurren a los servicios porque no sabe lo que le pasa, porque tampoco hay mucha información al respecto. Los padres no saben que hacer”, lamentó Gómez.

Movilización nacional

“Nos movilizamos en Asunción y en el interior del país para plantar una esperanza y en este caso vamos a plantar algunos arbolitos y decir que los padres somos vigilantes de la Ley y vamos a exigir que se implemente ya nomas de manera urgente”, comentó Edgar, además informó que la movilización de Asunción se centrará en el Parque Ñu Guasu, donde realizarán una caminata en el circuito corto y llevarán carteles. La movilización a nivel nacional comenzará a las 17:00 horas.

Y se extenderá en las ciudades de Villa Hayes donde se concentrarán en la Municipalidad de esa zona; en Villarrica en la Plaza Yvaroty; en Coronel Oviedo en la Plaza de los Héroes; en Ciudad del Este estarán en Lago de la República. En Salto del Guairá estarán las familias concentradas en la Playa Costanera de Salto de Guairá; en San Pedro del Ycuamandiyu estarán en la Plaza Mcal. Francisco Solano López; en Concepción en la Plaza Pinedo; en Paraguari en Parque Hu; en Encarnación estarán en la Costanera y en Pilar en la Plaza Bernardino Caballero, del barrio Obrero.