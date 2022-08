Fiscalía sigue sin pedir el comiso autónomo de bienes de Messer, según Senabico

La titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Teresa Rojas, se reunirá este miércoles, a las 15:30 aproximadamente, con el subsecretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Mark Wells, quien llegó anoche a Paraguay. Este arribó a nuestro país luego de las designaciones como “significativamente corruptos” de Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez.

Una de las razones de dicha reunión sería conocer más detalles sobre los casos de procesados en Paraguay que son de interés para los Estados Unidos, como el brasileño Darío Messer y el libanés Nader Farhat, cuyos bienes están siendo administrados por la Senabico.

En la designación como “significativamente corrupto” de Cartes, el Departamento de Estado de EE.UU. acusa al expresidente de actuar para “obstruir una investigación de crimen transnacional que involucraba a su socio”, quien sería Messer. De ahí se presume el interés en recolectar más información sobre el brasileño hoy condenado por lavado de dinero en su país.

En cuanto a Farhat, Estados Unidos podría vincular al libanés -ya extraditado a EE.UU.- con el vicepresidente Velázquez. La ministra Rojas, al respecto, manifestó que desde Senabico están a disposición para proveer la información que requiera el representante del Departamento de Estado de Estados Unidos en la reunión fijada para este miércoles.

Esperan comiso autónomo de bienes de Messer

Con relación a Messer, la ministra indicó que la Senabico se encuentra administrando los bienes del “doleiro de doleiros” desde el 2018. El Ministerio Público, a través del entonces fiscal René Fernández, había imputado al brasileño el 8 de mayo de dicho año.

No obstante, reveló que hasta hoy día, tras alrededor de cuatro años de la apertura de la causa contra el “hermano del alma” de Cartes, la Fiscalía no presentó requerimiento para el comiso autónomo de los bienes, que asciende a un estimativo de US$ 150 millones.

“Desde el 2018 se administra y hoy día seguimos en el trámite de la administración, esperando una resolución judicial. El tema jurídico y la acción penal es una tarea exclusiva del Ministerio Público y cuando el Ministerio Público crea conveniente y tenga todos los elementos para solicitar el comiso autónomo, estoy segura que lo va a hacer ante el juez de la causa”, sostuvo.

La fiscala Liliana Alcaraz había anunciado en agosto del 2020 que la Fiscalía presentaría un pedido de comiso autónomo de los bienes de Messer.