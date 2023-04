Falta de inversión de gobierno colorado en escuelas públicas empobrece a los padres, afirman

La escasa inversión en educación del gobierno colorado empobrece a los padres, quienes pasan a ser responsables de mantener las escuelas públicas en funcionamiento, afirman desde la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de la Escuela Pública Paraguaya (Fedapy).

La presidenta de Fedapy, Francisca Monges, expresó que la excusa de la falta de recursos económicos para instituciones educativas públicas lleva a que las Asociaciones Cooperadoras Escolares (ACE) gasten más de US$ 10 millones al año, cifra que escapa de los presupuestos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Sigue siendo eso un desgaste económico que nos sigue llevando a la pobreza, porque ya existe una situación socioeconómica difícil de hace años en el país. Y de vuelta lo poco que el ciudadano paraguayo o las familias ganan, tienen que aportar en una escuela pública en su asociación”, sostuvo Monges.

La dirigente afirmó que el MEC no sabe cuánto le cuesta sus escuelas públicas debido a que no figuran en documentos los gastos diarios de infraestructura institucional. “Para nosotros sigue siendo un gasto y no una inversión lo que nosotros hacemos por nuestros hijos”, enfatizó Monges.

¿Qué pasaría si las escuelas públicas no tuvieran ACE´s?

Francisca Monges explicó que las ACE, mediante el aporte de los padres se encargan de la limpieza de los sanitarios, el mantenimiento de redes eléctricas y de agua potable, el desagüe cloacal, la atención de techos, paredes, sillas, entre otros.

“Si las cooperadoras escolares dejan de activar un solo día, las escuelas en realidad paran y no se abren. No es que la escuela pública se abre por la gratuidad cada marzo. Las escuelas públicas las preparamos los padres o la sociedad civil organizada, que cargamos sobre nuestras espaldas esa responsabilidad que no es nuestra”, enfatizó la titular de Fedapy.

La mujer relató que el dinero transferido por el MEC en concepto de gratuidad es ínfimo en comparación a lo que ingresan las asociaciones de padres. Esto consta en un estudio realizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con apoyo del Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso).

Según Monges, las ACE también pagan salarios de docentes, reemplazos y “un sinfín de factores” que el MEC hace caso omiso o ignora.

Hay 382 letrinas en escuelas del país

En el país existe un total de 3.556 sanitarios que requieren de reparación en instituciones educativas, según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Asimismo, existen 19 locales escolares que cuentan con excusado municipal, 382 con letrina común, 50 con letrina común, WC con pozo ciego, y 74 establecimientos directamente no tienen sanitarios.