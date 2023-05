Camioneros hacen llamado a la calma para circular con tranquilidad por las rutas

Rolando Martínez es el nuevo vocero del denominado Frente Aratirí, organización que aglutina a 12 gremios del sector camionero de Central y Cordillera, y reiteró que ninguna de las asociaciones que integran el Frente se adhirió a las manifestaciones de los seguidores del líder político Payo Cubas, de Cruzada Nacional.

“Nuestras asociaciones no se están manifestando, ninguna de las asociaciones del Frente Aratirí no se están manifestando porque eso no corresponde a las asociaciones de los camioneros”, afirmó Martínez. Pero explicó que cada miembro como persona independiente “tiene el derecho a salir a manifestarse”.

Por otro lado, hizo un pedido a las autoridades nacionales para que den una pronta solución al conflicto que en muchos casos generan problemas para los camioneros en el momento de trasladarse a diferentes puntos del país.

“Exigimos ya al Tribunal Superior de Justicia Electoral que se aclare esta situación lo antes posible para que se pueda volver a trabajar, a circular, bien sabemos que la economía está parando por todas estas cuestiones”, expresó Martínez. “Llamamos a la calma, a la paz social”, finalizó.

