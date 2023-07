IPS: asegurados critican sistema de agendamiento y piden mejor servicio

Como si el déficit de medicamentos no fuera suficiente suplicio para los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), los aportantes del seguro médico están denunciando desde hace varios días la falla del sistema de agendamiento.

Según la crítica de los afectados, se pierde excesivo tiempo en lograr conversar con un operador y si se consigue una cita médica, recién es para dentro de varios meses.

Antonio González es uno de los asegurados que denunció que tras varios intentos finalmente logró marcar un turno con un especialista en nefrología. Para su sorpresa, la fecha marcada es recién para dentro de tres meses.

“Ninguna enfermedad se puede poner en pausa. Juegan con nuestras vidas”, cuestionó.

Paciente de IPS tardó dos meses para concretar cita médica

Marciana Sanabria, quien necesita de un traumatólogo especialista en cadera, también criticó tal situación. La asegurada refirió que tardó dos meses en concretar una cita médica, pese a que su condición requería atención inmediata.

“Me estoy quedando sin movilidad. En el IPS nadie te tiene piedad; te hacen sufrir mucho”, lamentó.

Frecuentemente, los asegurados de la previsional se quejan del tiempo de espera para poder consultar con un médico especialistas. El agendamiento es para meses después y, además, el día de la consulta se debe aguardar por horas en el consultorio. Lamentan que los sistemas de agendamiento del ente brinden tal mal servicio.

Asegurados de IPS denuncian inconvenientes con el call center

Desde hace días, los aportantes del seguro social se quejan del lento servicio que brinda el call center, que incluso interrumpe su atención cuándo el sistema colapsa.

“Juegan con la salud emocional de un paciente. A diario llamo desde las 7:00 para conseguir una cita médica, espero durante horas y cuando me toca el turno, me dicen que ya no hay lugar para la especialidad que requiero. Hace 15 días que estoy intentando”, reclamó María Carmen Traversi.

La mujer necesita consultar con un cardiólogo y también con un gastroenterólogo, pero asegura que pese a los intentos diarios, no consigue un turno. “Nos matan lentamente”, lamentó.

Juan Elizeche también reclamó el servicio que brinda el call center. Contó que pese a los intentos diarios, no logra siquiera entrar al sistema.

En IPS admiten que call center está “muy lento”

La señora Felicita Denis relató la misma experiencia. Según dijo, intenta desde hace varios días pero nadie le atiende las llamadas.

Desde la Dirección de Comunicación del IPS indicaron que el sistema de agendamiento vía call center está funcionando, pero admitieron que sí está muy lento.