Asegurados oficializan pedido al Congreso para intervención del IPS

En la nota, los dirigentes de la Unión Nacional de Jubilados y Pensionados del IPS cuestionaron la grave situación sanitaria en que se encuentran los 692.000 trabajadores asegurados cotizantes y los 65.000 beneficiarios de jubilaciones y pensiones, y sus respectivas familias. Atribuyen que esta situación se genera por la incompetencia, falta de idoneidad y deliberados actos irregulares incurridos por las autoridades del IPS, y que han llevado al Seguro de Salud a su peor situación desde 1943, y que actualmente ya arriesgan la sostenibilidad financiera del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones

Resaltan entre otras, como causales recientes de esta petición, el endeudamiento del Fondo de Enfermedad Maternidad por 250 millones de dólares, a ser pagados con el 5% de cada Presupuesto del Programa de Salud, comprometiendo la suficiencia de la atención médica de los jubilados durante los próximos 10 años, además de dudosas licitaciones que generaron indignación por parte de todos los asegurados.

Déficit en fondo jubilatorio

Asimismo, también detallaron en la nota enviada al Congreso, sobre la situación presupuestaria y financiera del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que con una anticipación de 19 años al tiempo previsto por el actuario institucional en su informe de diciembre de 2021, ya está utilizando las reservas técnicas existentes (Rubro 160 – Rentas de las propiedades) para calzar las obligaciones correspondientes a los objeto de gasto OG821 y OG 829, que corresponden a los pagos de haberes jubilatorios, y a la previsión del pago del aguinaldo de los jubilados.

“En virtud de lo señalado, así como de otras numerosas causales, solicitamos la inmediata intervención y desapoderamiento de funciones, así como ordenar una auditoría total y minuciosa de la gestión del consejo de Administración del IPS, medida que urgimos al Poder Legislativo a efectos de intentar superar la situación de crisis institucional, de servicios médicos y de gestión financiera en que se encuentra el seguro social – IPS” refiere la nota firmada por los referentes de los sindicatos y remitida al presidente del Senado.

Aumento del haber mínimo jubilatorio

De acuerdo con los datos proporcionados por el ente previsional, la diferencia generada en el IPS es de unos G. 40.000 millones al mes y se acumula un déficit en jubilaciones desde el 2020 a la fecha de G. 411.527.486.439 (US$ 56 millones). Autoridades del IPS refieren que el déficit se originó en el 2020 a raíz del impacto económico de la pandemia, que redujo los ingresos del ente y que se agravó luego con el incremento del haber mínimo jubilatorio del 33% al 75% del salario mínimo.

Señalan que solo por el pago del complemento del haber mínimo se generó una diferencia de G. 330.716.799.947 hasta la fecha, unos US$ 46 millones. Si no se tomaba la decisión de aumentar el haber mínimo, el déficit hoy sería de solo US$ 10 millones, aseguran desde el IPS.

Plan para ampliar promedio jubilatorio

Por su parte, el IPS persiste en reflotar un proyecto de ley para que la jubilación sea en base al promedio de ingreso de los 10 últimos años declarados, ya no de tres años como rige actualmente y que urgen incrementar las recaudaciones.

El proyecto de ley de modificación de la carta orgánica del IPS que busca, entre otros puntos, cambiar algunos artículos referentes a los cálculos paramétricos de la jubilación para asegurar la sostenibilidad del fondo es el mismo que había sido presentado a inicios de este periodo de gobierno, pero que no prosperó al igual que el plan de crear una superintendencia de pensiones.