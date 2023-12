Denuncian supuesta estafa de constructora Hupi: empresa desapareció de la noche a la mañana

Una denuncia de supuesta estafa está siendo realizada por un grupo de clientes de la constructora Hupi, luego de supuestas irregularidades que se habrían dado al menos en uno de sus proyectos inmobiliarios.

Joel Frutos, uno de los denunciantes, aseguró que vienen reclamando hace tiempo, pero que actualmente la cuestión se volvió mucho más compleja, luego de que la constructora cerrara sus oficinas, la página oficial haya sido dado de baja, y los contactos de vendedores les señalan que ya renunciaron a la empresa, dejando a los clientes a la deriva.

“En muchos casos hicimos ya entregas por esos departamentos y hoy estamos en una situación que no sabemos para dónde ir”, dijo Frutos, quien confirmó que el principal responsable es un hombre de nombre Carlos Rebollo, presidente de la empresa, quien se encuentra con paradero desconocido y aseguran que vive en el Brasil.

“En su momento tratamos de comunicarnos con él, porque esto salió al inicio como rumor, particularmente yo me fui a sus oficinas, cuando todavía estaba funcionando, y tratamos de tener una reunión con él, fue imposible, no daba reuniones inclusive con su gente interna, entonces empezamos a sospechar más, hasta que nos enteramos que no estaba cumpliendo con sus proveedores, inclusive con sus funcionarios”, dijo Frutos.

Hay varios afectados entre clientes y proveedores

El denunciante señaló que hay varios afectados por esta situación, no solamente los que adquirieron las propiedades, algunos a través de bancos, otros que quisieron hacer una inversión, especialmente en el proyecto denominado Las Residentas.

Frutos señaló que además hay empresas proveedoras de servicios que también se quedaron sin poder cobrar. “En la oficina escuché que muchos proveedores venían a exigir su pago y no había respuesta, o sea, que la situación estaba mal”, agregó.

El denunciante dijo que al menos en el proyecto de Las Residentas, donde él está afectado, están conformando grupos de WhatsApp para mantenerse en comunicación. Frutos agregó que extraoficialmente, por parte de exfuncionarios de la empresa, saben que en ese proyecto en particular, el 50% de las propiedades ya se habían vendido.

“Estamos hablando de un proyecto de 180 unidades en su totalidad, o sea, que son muchísimas las víctimas de la compra de este proyecto, así como también son muchísimas las víctimas que en algún momento hicieron algún tipo de trabajo para otro proyecto de la misma constructora”, dijo, asegurando que habría más de 500 afectados.

Calidad de los trabajos no condecía con lo prometido

El denunciante expresó además que tienen contacto con otros denunciantes que denuncian que la calidad de los trabajos entregados no condice con lo que se prometía.

“La calidad de lo que terminaban entregando era pésima. Utilizaban material de no muy buena calidad o mano de obra de no muy buena calidad”, asegurando que ya escucharon muchas quejas de no muy buenas terminaciones.