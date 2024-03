Video: ¿qué hacía una cabra en el laboratorio del Hospital de Ñemby?

Una cabra se estuvo paseando por los pasillos del Hospital de Ñemby, según un video compartido por un paciente que aguardaba su turno en el lugar, fue en el pasillo del laboratorio del centro asistencial, aproximadamente a las 5:00 de hoy.

“Según me manifestaron, se escapó de un lugar cercano, de un vecino, y buscó refugio en el hospital. Desconocemos por donde pudo haber entrado, pero fue retirado enseguida de ahí y devuelto al propietario”, dijo en conversación con nuestra redacción el doctor Nilton Torres, director del centro asistencial.

Agregó que la presencia de los perros también es un problema cotidiano, ya que muchos pacientes son acompañados por sus mascotas, además de lidiar con una ola de perros callejeros.

Analizan trabajo en conjunto con Defensa Animal

El doctor Nilton Torres dijo que analizan establecer un trabajo en conjunto con la Dirección de Defensa Animal, debido a que en algunos lugares les resulta difícil restringir el acceso de los animales, específicamente los pasillos y salas de espera, aunque aseguró que en la zona con pacientes los animales no ingresan.

“Estamos viendo mecanismos para subsanar esto, ya que un hospital es un lugar delicado, pero entendemos que estos pobres animales también buscan un lugar fresco en los pasillos con aire acondicionado. Mi corazón de amante de los animales me traiciona en este tema y da un poco de impotencia no poder conseguirles un hogar a estos pobres animales. Los pasillos y salas de espera son difíciles ya de cuidar muchas veces, pero en las zonas con pacientes no entran”, aseveró.