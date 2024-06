Video: mirá cómo explotó Bruno Pont por los resultados de Cerro Porteño

El resultado de ayer de Cerro Porteño ante Sportivo Luqueño, en el que cayó dos a cero, dejó escapar la posibilidad directa que tenía el Ciclón de poder ser campeón. Las reacciones de aficionados y de periodistas no se hicieron esperar y en su análisis de la realidad del equipo azulgrana, el relator de ABC AM 730, Bruno Pont no se guardó nada en el Cardinal Deportivo de hoy.

Sus mayores críticas fueron contra el presidente Juan José Zapag, aunque también con parte de la Directiva y específicamente se refirió a Miguel Carrizosa.

Afirmó que a Zapag le falta mística y que no arenga a sus jugadores

Pont lanzó sus dardos verbales hacia Zapag porque, según el relator, el dirigente no acompaña el día a día con sus jugadores, no comparte o cuando la situación amerita no arenga para dar apoyo o mística antes del salir al campo de juego.

Sobre Carrizosa señaló que no tiene capacidad para incentivar con palabras y motivar al plantel en lo deportivo, porque solo conoce de vehículos. Mirá el video.