El papá en el parto, hito histórico en un hospital público

La exigencia para el futuro padre es participar en las seis clases, los días miércoles de 12:00 a 13:00, que se imparten de manera gratuita como parte del servicio que realiza la cátedra a la comunidad en el Hospital de Clínicas, San Lorenzo.

La humanización del parto en un hospital público aporta esta novedad: por primera vez una persona de confianza de la madre podrá acompañarla durante el alumbramiento.

Héctor Rodas, participó de la Escuela para Padres y pudo ser parte activa del nacimiento de su tercera hija, acompañando a su esposa, Gabriela Fleitas, durante su cesárea.

En la penúltima semana de mayo, nacieron los dos primeros bebés, cuyos partos fueron acompañados por sus papás, quienes coincidieron en que la experiencia fue muy intensa, emotiva y gratificante, acompañando todo el proceso de nacimiento.

“Mediante algunas enfermeras conocimos el curso. Nos invitaron para el día de la inauguración y por suerte pudimos llegar, justito en el día. El miércoles al mediodía hicimos nuestro último curso y a la tarde ya nació la bebé”, dijo con emoción.

“Aprendí muchas cosas que no sabía, sobre algunos cuidados en la parte de alimentación sobre todo. Son seis temas diferentes y cosas que con mi primer y segundo hijo no sabía, ahora sí. Yo sabía cambiar pañales, pero gracias al curso aprendí más técnicas, te explican bastante bien”, destacó.

El papá en un alumbramiento por cesárea

El hecho de acompañar a la madre durante el parto se realiza de manera usual en los centros del ámbito privado, es la primera vez que en el ámbito público se tiene a disposición este tipo de experiencia.

“Al momento de la cirugía estuve primeramente muy nervioso porque es una experiencia muy intensa. No tuve miedo, nervios sí. Yo soy una persona no muy fuerte y no sé cómo aguanté ese momento”, confesó.

El papá prosiguió, “me paré a mirar y vi cómo sacó su cabecita, cómo le sacaron de a poquito, todo lo que un doctor ve. Y quedé feliz, contento de haber tenido esa experiencia, también de ser el primero en el ámbito público”.

“En el privado ya hay, pero en el público es la primera vez y personas como nosotros, que no podemos pagar, hacer esas cosas gratuitamente es demasiado importante, es una experiencia única”, valoró el joven padre.

La idea de la Escuela para Padres es brindar un marco de todo el proceso de embarazo, el proceso del nacimiento, el recién nacido. Y también la prevención de un nuevo embarazo, para cerrar el ciclo, según informaron en el Hospital de Clínicas.

Padres primerizos

Daniel Román y Luján Álvarez son padres primerizos, tuvieron también una niña, luego de haber asistido a la Escuela para Padres, en un parto normal.

“Durante todo el parto estuve ayudándole, antes también con las contracciones que tuvo, masajeándole, haciendo ejercicios que aprendimos en la Escuela para Padres”, expresó el nuevo papá.

“Aprendí bastante: cómo ayudar a la madre, a saber qué es lo que necesita, y estar ahí como apoyo para ella. Te voy a contar así, porque la verdad que a mí me hizo llorar”, declaró.

“Durante el proceso antes del parto, es difícil. Yo me sentía triste por un lado, pensando en ella, viendo el dolor que estaba teniendo, y me decía también que ya no podía aguantar. Pero fue muy fuerte, estuvimos prácticamente 12 horas en trabajo de parto”, comentó.

“Cuando te dan la criatura”

Y recordó, “cuando te dan la criatura, te cambia completamente la mentalidad. Te pone más feliz. Parece que todo ese trabajo anterior que hubo, prácticamente no fue nada. Y la felicidad que te da al verla ahí junto a vos, verla nacer, es inexplicable. No tiene precio”.

Daniel recomendó a los padres asistir a la Escuela para Padres y al parto. “Te enseñan muchas cosas que no sabíamos sobre el parto y con esos conocimientos podemos ayudar bastante a la madre”.

“También sobre los primeros cuidados que necesita el bebé, te enseñan todo ahí, porque prácticamente nosotros no sabíamos nada. La Escuela para Padres nos cambió totalmente la mentalidad”, relató.

La Escuela para Padres

Las charlas de la Escuela para Padres están a cargo de un grupo multidisciplinario de la Facultad de enfermería y obstetricia, con los estudiantes e instructores como parte de las actividades de extensión universitaria.

Participan médicos residentes de la cátedra y profesionales con conocimientos suficientes que abordan los distintos temas de cada área de la FCM/UNA.

El Prof. Dr. Miguel Ruoti, jefe de la Cátedra y Servicio, indicó que, gracias al convenio con el Ministerio de Salud Pública, la Cátedra de Ginecología provee los insumos médicos para el nacimiento y el procedimiento obstétrico, una cesárea o eventualmente un legrado.