San Juan Nepomuceno: agentes de tránsito no están autorizados a aplicar multas a infractores

San Juan Nepomuceno registra un caótico tráfico de vehículos livianos, motocicletas y camiones de gran porte, pero llamativamente los agentes de tránsito de la Municipalidad no tienen autorización para aplicar multas o elaborar boletas de infracción para los conductores que a diario infringen reglas viales.

Es pan de cada día que los conductores de automóviles y motocicletas crucen el semáforo en rojo, circulen a contramano, estacionen en lugares prohibidos, entre otras infracciones, como utilización de caño de escape prohibidos o que circulen sin el casco protector, sin registro de conducir o sin la habilitación de rodados.

Ante nuestra presencia, un conductor cruzó a contramano una calle ante un impotente funcionario de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad nepomucena. Cuando le preguntamos por qué no multó al infractor, respondió que es un ciudadano muy prepotente y que no se detiene con la señal de pare. Añadió que ya informó a su jefe de las reiteradas violaciones de reglas de tránsito cometidas por el poblador, pero que la recomendación es no molestarlo.

Añadió que, además, no están autorizados a aplicar multas o expedir boletas por infracción. Solo tenemos que concienciar a los infractores, dijo el agente de tránsito.

La jueza de Faltas de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, Zulma Pavón, al ser consultada sobre el tema, informó que de la Dirección de Tránsito nunca recibió una denuncia o un expediente. La excusa del jefe de la dependencia, Juan Benito Ruiz Díaz, es que no cuenta con personal suficiente para multar a los infractores, agregó.

Intentamos conocer la versión del director de Tránsito de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, pero no respondió nuestras llamadas a su celular. Estamos abiertos en caso de que desee realizar su descargo.