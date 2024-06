Productores de Ñeembucú claman asistencia al MAG

Los pequeños y medianos productores de Ñeembucú siguen clamando al Gobierno Nacional y en especial al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por la falta de asistencia en cuanto a forrajes y balanceados para los ganados vacunos.

A pesar de la promulgación del estado de emergencia al departamento de Ñeembucú el pasado 13 de mayo, que incluye al MAG para ayudar en la zona, hasta ahora los pequeños y medianos productores de ganados no han recibido ninguna ayuda de parte del MAG, aseguran.

Elpidio Palacios, referente de los productores de la compañía Yaguarón, señaló que hasta ahora ninguna autoridad se han acercado hasta ellos para observar la situación.

“En cuanto a la ayuda al pequeño productor ndaipori mba’eve, ore ore zona pe ni uno, ndaipori ni petei forraje, ni una bolsa de forraje para animal ndo guerui hikuai ( En cuanto a la ayuda al productor no hay nada en nuestra zona, no hay ningún forraje, no trajeron nada, ni una bolsa de forraje para animal no trajeron”, indicó.

Agregó que la zona de Yaguarón, Duarte Cué y otros sectores fueron los más afectados y que, sin embargo, los kits de víveres se están entregando en otros sectores menos afectados.

“Ahendú o entrega hikuai la víveres otro lado ha ape kokuehe ndo ñe mee mbai voi lo mitame kuri la provista y calladoiterei lo mita ha ndo protestai (Escuche que entregaron los víveres en otros sectores, pero la vez pasada no se entregó todo luego, lo que pasa que la gente son muy callados y no protestan”, precisó.

Entrega de semillas de hortalizas

La encargada del MAG sede Pilar, Bernarda Ramírez, señaló que las notas de pedidos de los productores han remitido a la central, pero que hasta ahora no tienen respuestas. Dijo que ahora están haciendo entregas de semillas de hortalizas en cada distrito.

“Cada técnico en su zona está distribuyendo las semillas de hortalizas para iniciar la siembra en los lugares que la tierra está disponible”, explicó.

En Ñeembucú, varios pequeños y medianos productores fueron afectados por la inundación desde el pasado 5 de abril en donde las precipitaciones registradas alcanzaron su pico máximo, llegando a 600 milímetros en total, lo que provocó la inundación en el sector rural.

Hasta el momento las aguas retrocedieron dando un respiro a la población, pero existen zonas como Montuso Costa y Tacuara´i que siguen con caminos intransitables que dejan aislados a la población y en donde los niños deben transitar a pie y descalzo para llegar a la escuela.

A esto se suma la mortandad de animales debido a la falta de pasturas en la zona y las bajas temperaturas que en estos días también afectó al sur del departamento.