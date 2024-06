Clan Rotela en FF.AA.: ministro de Defensa habla de “broma”, pero anuncia sanciones

Ante las denuncias de nuevos maltratos físicos entre cadetes militares en el Liceo Militar, que se conoció mediante fotografías en las que incluso se hace alusión a poses representativas del denominado “Clan Rotela”, el ministro de Defensa intentó minimizar la situación señalando que se trató de una “broma”.

“Circularon unas fotos en las redes sociales donde ‘aparentaban’ que un superior le estaba maltratando a unos cadetes de rango inferior. Era un montaje que estaban haciendo y eran todos camaradas”, señaló el ministro.

“No está bien lo que hicieron. Es más, fueron sancionados por eso. Pero lo ‘bueno’ es que no fue un hecho de abuso de autoridad, sino una simulación. Estaban jodiendo ahí y eso está mal, porque lo que deben aprender en el cuartel no es eso”, remarcó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aseguró que la formación militar es algo serio, aunque eso no signifique dejar de ser jóvenes ni de divertirse.

Se actuó inmediatamente, dijo el ministro

Recordó que ni bien se enteró, pidió la presencia de la Justicia Militar, que llegó al sitio a primeras horas de la mañana de ayer.

Asimismo, señaló que la Defensoría Pública de la Niñez y la Adolescencia de J. Augusto Saldívar se constituyó en el lugar para verificar la situación y reportaron lo mismo.

Aseguró que no se permitirá este tipo de conductas y mucho menos la simulación de pertenecer a grupos criminales.

Explicó que la sanción que se aplicó se trata del denominado “franco sin salida”, que significa que los responsables no podrán utilizar su salida por día franco por tiempo determinado.