Anuncian atención médica de 80 profesionales y especialistas de piel en el Hospital Regional de Pilar

Autoridades de la 12ª Región Sanitaria y del Hospital Regional de Pilar anunciaron que en el marco de la XXIII Campaña de Prevención de Cáncer de Piel, VI Campaña Pire Porã Rekávo, dentro del programa de Asistencia Médica y Educativa (PRAMED), Ñeembucú 2024, arribará un plantel de profesionales médicos y especialistas dermatólogos para atender a los pacientes crónicos con problemas de piel. La actividad se desarrollará los días 2 y 3 de agosto del corriente año cuando se realizarán los diagnósticos y prevención de cáncer de piel.

El director de la Duodécima Región Sanitaria, doctor Jorge Arnaldo Espínola, indicó que al mismo tiempo de la atención médica, se realizarán capacitaciones al plantel médico, enfermeros, técnicos y a químicos sobre enfermedades de la piel.

Afirmó que estarán presentes 80 profesionales médicos de todo el país y del extranjero, entre ellos especialistas dermatólogos, químicos, enfermeros, inclusive dermatólogos españoles, mexicanos y ecuatorianos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el doctor Arnaldo Espínola, en Ñeembucú existe un alto índice de diagnóstico de cáncer conocido mundialmente como lepra, lo que motivó que esta actividad se realice en el decimosegundo departamento.

La directora del Programa Nacional de Control de la Lepra, doctora Olga Aldama, afirmó que el objetivo es encontrar todas las patologías de problemas de la piel en el departamento.

“La idea es buscar todas las patologías de problemas de piel en Ñeembucú, cualquier persona que tiene problemas de la piel en áreas de exposición solar que no se curan, que siguen creciendo, que no pican y que no duelen deben consultar porque pueden ser un cáncer de piel y existen personas que tienen lunares que con el tiempo también se puede transformar en cáncer de piel”, refirió.

Según la jefa médica del Hospital Regional de Pilar, doctora Lorena Cálcena, el Ministerio de Salud, el Programa Nacional de Control de la Lepra, la Sociedad Paraguaya de Dermatología y la 12ª Región Sanitaria trabajarán en forma conjunta con todas las Unidades de Salud Familiar (USF) de la zona para que todas las personas puedan ser atendidas.

Resaltó que el programa fue declarado de interés ministerial. “La iniciativa apunta a concienciar sobre la importancia del cuidado de la piel, el diagnóstico precoz del cáncer y otras enfermedades dermatológicas desatendidas, a los efectos de evitar complicaciones”, precisó la doctora Lorena Cálcena.