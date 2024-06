Fiscal imputa a gestora y dos abogados por suplantar a procesada

El fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, Guillermo Sanabria, imputó a la Deisy Deyanira Reyes De Domínguez (34 años), quien dijo ser gestora del Poder Judicial; y los abogados Andres Beyby Vilcen Soto Sánchez y Rubén Darío Agüero Valdez. Estos letrados presentaron a la mujer como la supuesta procesada en el caso Status, Isaura Sánches Freitas, prófugo actualmente.

Los hechos atribuidos a los citados previamente son producción de documentos no auténticos (artículo 246° Código Penal), producción mediata de documentos públicos de contenido falso (art. 251 CP), uso de documentos públicos de contenido falso (art. 252 CP), abuso de documentos de identidad (art. 260 del CP), así como frustración de la persecución y ejecución penal (art. 292 CP).

Si bien se manejan las versiones de que la mujer había recibido el ofrecimiento de la suma de entre US$ 10.000 y US$ 20.000, el fiscal Guillermo Sanabria señaló que tal información aún no fue corroborada, pero tampoco se puede descartar en la etapa en la que se encuentra la investigación actualmente.

Sin embargo, los teléfonos de los ahora investigados fueron incautados y en el marco de esta causa serán sometidos a una pericia. A través de ese procedimiento y la extracción de los mensajes y registros de llamadas se podrá obtener mayor información al respecto.

Gestora confesó que no era ella la procesada

De acuerdo con los hechos señalados en la imputación del fiscal Guillermo Sanabria, a las 13:45 el Tribunal de Sentencia Especializado de Crimen Organizado, conformado por los jueces Dina Marchuk, María Luz Martínez y Federico Rojas, se constituyó en una sala de juicios del Palacio de Justicia de Asunción, para sustanciar la audiencia de imposición de medidas para la procesada Isaura Sanches Freitas.

Para dicha diligencia se presentaron la gestora Deisy Reyes junto con el abogado Andrés Soto, y señalaron que ella era Isaura Sánches Freitas. Además, presentaron una fotocopia del documento de identidad de Isaura Sanches, así como un escrito a través del cual se otorgaba poder con una supuesta firma de Isaura Sanches, con su número de cédula, al abogado Soto.

En el contexto de la diligencia que iba a realizarse, también presentaron varios documentos relacionados a un inmueble ubicado en el Distrito de Itacurubi de la Cordillera, lugar denominado Pirayú, como ofrecimiento en carácter de caución real para solicitar el arresto domiciliario de la procesada Isaura Sánches. Todos esos papeles fueron proporcionados por el abogado Rubén Agüero, en la antesala a la salad de juicio.

Tras realizarse la audiencia, el abogado Andrés Soto volvió a presentarse a las 17:00 ante la actuaria del Tribunal de Sentencia para consultar cuándo podrían volver a solicitar revisión de medidas. En ese momento, el abogado que estaba acompañado de Deisy Reyes tomó conocimiento de que los jueces dictaron la prisión preventiva de Isaura Sánches.

Deisy Reyes al escuchar esto confesó que ella no era la procesada Isaura Sánchez.

La gestora “manifestó no ser Isaura y que su nombre era Deisy Deyanira Reyes de Domínguez, que supuestamente es gestora del Poder Judicial y que fue reclutada por dos hombres desconocidos”. Ante este hecho, fueron convocados agentes policiales, quienes con ayuda del sistema AFIS y por fotografías confirmaron que efectivamente se trataba de Deisy Reyes y no, de la prófugo Isaura Sánches.

Procesada en caso Status está prófuga

De acuerdo con información brindada desde el Ministerio Público, la acusada en el caso Status Isaura Sánches Freitas había sido beneficiada con el arresto domiciliario. La mujer violó dicha medida cautelar y habría huido a Brasil, donde a su vez habría caído detenida junto con su pareja Robson Lourival Alcaraz Ajala, en noviembre de 2023, pero como ambos no tienen procesos abiertos en dicho territorio fueron liberados.

La Fiscalía entonces solicitó la revoctaria del arresto domicliario para la procesada y su captura internacional.

Por Auto Interlocutorio (AI) N° 52 del 17 de febrero de 2022, el entonces juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Gustavo Amarilla Arnica elevó a juicio oral la causa caratulada “Julio César Duarte Servián y otros s/tráfico internacional de drogas y otros”, año 2019. Los acusados en el caso mencionado y que deberán enfrentar juicio oral son Isaura Sanches Freitas y Julio César Duarte Servían.

Con relación a la procesada Isaura Sánches Freitas, la acusación fiscal sostiene que ella participó en conjunto con su pareja Robson Lourival Alcaraz Ajala, en las operaciones y actividades ejecutadas por la organización criminal para encubrir el origen de los fondos que fueron obtenidos mediante las actividades delictivas a la cual se dedicaba el clan García Morínigo, ya que ambos se radicaron en el país hace muchos años. Todas las operaciones se hacían por “Zafra Cambios SA”, propiedad de Julio Duarte.