Audiencia preliminar para procesada por narcotráfico

Este jueves a las 9:30 se llevara a cabo en el juzgado penal de garantías Nº 8, a cargo del juez Gustavo Amarilla Arnica, la audiencia preliminar para la ciudadana brasileña Isaura Sánches Freitas, procesada por narcotráfico, quien se encuentra recluida en la Penitenciaría Regional de Encarnación.

El abogado defensor Édgar Arias sostiene que “es importante que la opinión publica tenga conocimiento de que en esta acusación los únicos elementos con que cuenta el Ministerio Publico son los siguientes: Que Isaura Sánchez es supuestamente síndica suplente de la empresa denominada Grupo Factor SA, que presuntamente pertenece al clan Morínigo. “Esta Defensa ya había presentado pruebas al inicio de la investigación que mi defendida ya había renunciado a dicho cargo”, explicó.

Añadió que tampoco la Fiscalía ha demostrado con documentos que la empresa Grupo Factor SA pertenezca al clan Morinigo, porque “no existe ninguna imputación ni mucho menos alguna privación de libertad de los accionistas y/o propietarios de esta firma, por tanto, las descabelladas manifestaciones del Ministerio Publico son totalmente desatinadas”, dijo el defensor.

El abogado Arias asimismo alega que el 3 de diciembre de 2021 el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán, recibió la información desde el Brasil que sobre Isaura Sanches “no fueron localizadas hasta la fecha, en el sistema del Ministerio de Justicia – Infoseg, informaciones criminales. De la misma forma, no fue encontrado ningún proceso en las bases disponibles de esta asesoría de búsqueda…”. Con este informe, el defensor sostiene que su clienta no fue investigada, imputada, ni mucho menos mencionada en la Operación Status, iniciada en el Brasil.

La concubina del “contador”

Isaura es concubina de Robson Lourival Alcaraz Ajala, sindicado como el “contador” de una organización criminal supuestamente liderada por el clan Morínigo dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico a través de casas de cambio, concesionarias y otras empresas de fachada, según los investigadores.

La acusada, solicitó su traslado a la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, así como el arresto domiciliario por tener hijos menores, pero sus peticiones fueron rechazadas por el juzgado.

Isaura Sánches Freitas también promovió denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra los camaristas que habían confirmado su pedido de medidas alternativas a la prisión.

En la causa asimismo están procesados Julio Cesar Duarte Servían y Robson Lourival Alcaraz Ajala por los hechos punibles de tráfico internacional de drogas peligrosas, asociación criminal y lavado de dinero.

Carlos Alcaraz, es el fiscal, de la Unidad Antidrogas.