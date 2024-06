Disponen cierre de la oficina de la Municipalidad de Gral. Bruguez en Mariano Roque Alonso

La Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso (MRA) intervino esta mañana la oficina administrativa de la Comuna chaqueña de General José María Bruguez, instalada en el barrio San Jorge del mencionado municipio del departamento Central.

El asesor jurídico de la Municipalidad de MRA, Édgar Sanabria, informó que se debe a una resolución de cierre temporal ante el incumplimiento de medidas de seguridad y prevención edilicia, además de la expedición irregular de patentes vehiculares.

Mencionó que la oficina de la Comuna chaqueña opera en una vivienda particular que le es arrendada, la cual no cumple los requisitos establecidos por la Municipalidad de Mariano Roque Alonso. “Es un procedimiento administrativo de la Municipalidad de MRA. Esta oficina no cuenta con los mínimos requisitos para poder tener aglomeración de gente. No tiene entrada ni salida, ni prevención contra incendios. Se le notificó al propietario para que presente todos los planos y no presentó, entonces pasó al Juzgado de Faltas y se ordenó el cierre del inmueble hasta tanto hagan la regulación”, declaró.

La Municipalidad de General Bruguez tiene cinco días de plazo, que corren desde la fecha, para reacondicionar el local y presentar planos de la estructura y prevención contra incendios, según detalló Sanabria.

Expedición irregular de patentes de rodados

El asesor jurídico también resaltó que la oficina expide de forma irregular la habilitación de patente vehicular, pues no exige siquiera los requisitos establecidos en la ley de transito, como el certificado de vida y residencia del usuario. Incluso, realizan el servicio de delivery de los documentos, según denunció.

Agregó que el objetivo de esta sede administrativa es únicamente recaudar, pese a que para la habilitación de la oficina desde la Comuna chaqueña habían argumentado que pretendía instalarla solamente para el cobro de impuestos inmobiliarios y no para la expedición de patentes de rodados.

Comentó que la expedición de patentes en esta oficina le generó un perjuicio del 50% a la Comuna de MRA en cuanto a ingresos por este rubro. Precisó que en el 2016 recaudaban G 6.400 millones en concepto de tasas vehiculares, mientras que en el 2023 solo alcanzaron G. 3.250 millones, lo que equivale a más de G. 3.000 millones en pérdidas y una fuga de más de 16 contribuyentes.

Refirió que esta sede municipal de General Bruguez no es la única oficina chaqueña en esta localidad, ya que también tienen instaladas las Comunas de Mariscal Estigarribia y Teniente Primero Manuel Irala Fernández, aunque no precisó si estas también expiden los certificados vehiculares.