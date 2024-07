Imputan al “Colorado” Gamarra por presunta estafa

La fiscala Rosa Noguera confirmó su imputación contra el exfutbolista Carlos “Colorado” Gamarra por una presunta estafa. “Le imputé por estafa porque había estado en un hotel y salió sin haber pagado”, detalló.

Según la investigadora, Gamarra dejó el compromiso de saldar su cuenta con el establecimiento, pero “nunca lo hizo”.

“Se pudo comprobar esto y yo quiero cerciorarme; de todos modos tengo que volver a llamar al señor (al propietario del hotel) y estoy pidiendo informes al banco”, agregó.

Asimismo, mencionó a la 1020 AM que el excapitán de la Selección Nacional se acercó para declarar sobre el caso, pero se abstuvo y no reveló mayores datos.

Escrache al “Colorado” Gamarra

En mayo de este año, un hombre identificado como César Cantero escrachó a Gamarra en la red social Facebook mencionando justamente que el exfutbolista se habría quedado en su hotel.

“‘Colorado’ Gamarra, necesito que me pagues lo que me debés, y también necesito que pagues a un empleado de mi hotel quien te consiguió prestado 5 millones de guaraníes de un usurero y ahora él tiene que poner la cara y pagar por vos tu cuenta. Vos viviste varios meses en mi hotel y no me pagaste ni un guaraní”, detalla la publicación.

