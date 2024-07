Video: captan cómo un ladrón se llevó en segundos un auto en Asunción

Sebastián Garay fue víctima del robo de su vehículo que estaba estacionado en la Agustín Yegros, entre Coronel Fernández y Óscar Escobar, en la zona del barrio Cañada del Ybyray o Los Mangales, Trinidad, Asunción.

Las cámaras de circuito cerrado de la zona registraron el momento en el que el ladrón ingresa por la puerta trasera del auto, pasa al frente y enciende el vehículo para llevarlo.

“Realmente duele cuando la inseguridad golpea, y más con el esfuerzo que uno hace para salir adelante honestamente. Compré hace 15 días nomás con deuda de la cooperativa, no podré comprar otro ahora. Yo pago también mi facultad, no sé cómo pagaré mi facultad para rendir nomás luego”, dijo en conversación con la redacción de ABC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Insólito: robó su auto robado que estaba en venta en una playa de vehículos

Seba contó que compró el auto debido a la inseguridad existente en el país, siendo que él debe trasladarse todos los días desde Areguá hasta Asunción con su computadora para acudir a su trabajo y de su trabajo a Santa Librada, donde está la sede de la Universidad Católica, donde estudia.

Víctima de robo suplica información de su auto

La víctima del robo realizó la denuncia en la Comisaría 12 de Asunción. Comentó a los policías que compró hace apenas 15 días el auto de la marca Toyota, modelo Vitz de color rojo, de un vendedor llamado Gustavo Casco.

“Yo demasiado me esfuerzo, toda mi vida anduve en colectivo, necesito mi computadora y no puedo andar con mi computadora por mí, porque te asaltan. Tengo que rendir este mes en la facultad, materias que además tengo atrasadas porque conseguí trabajo recién, yo me banco todo y encima paso esto”, lamentó.

En el video se ve cómo el ladrón intenta abrir la puerta del conductor, después la puerta detrás del conductor, la que consigue abrir haciendo un poco de fuerza en el picaporte. Luego destraba la puerta del conductor, sube y sin mucha dificultad, enciende el auto y se retira del lugar con el vehículo.