Avión en emergencia: esto dijeron los pasajeros al descender en el Silvio Pettirossi

Los pasajeros del avión Boeing 787-9 Dreamliner, del vuelo de Air Europa, que se vio obligado a aterrizar de emergencia apenas despegó debido a que un pájaro impactó en una de las turbinas, dijeron que mantuvieron la calma en todo momento.

“Fue como de la nada. Estábamos yendo normal y aparece en la imagen cómo el avión se da la vuelta, cómo en el mapa que va siguiendo el avión se da la vuelta y empieza a volver y nos avisan que en 40 minutos tenemos que aterrizar porque algo impactó con la turbina izquierda del avión. El avión no se movió ni nada, entonces todo fue normal, todo el mundo estuvo tranquilo, más estaban preocupados por las conexiones que iban a perder, pero no pasó nada grave, nadie estaba preocupado”, dijo una de las pasajeras.

Algunos pasajeros estaban viajando con sus hijos, quienes fueron los que se llevaron el mayor susto tras la maniobra que debieron realizar los tripulantes a bordo del avión ante la emergencia.

“Un poquito mal la hemos pasado con mi hija, estaba asustadísima, pero ya después cuando cogimos la wifi del uno y del otro al aterrizar, ya mis familiares me llenaron de mensajes diciéndome ‘ya salieron todo en la tele, qué ha pasado’ y yo superasustada, pero gracias a Dios ya estamos aquí de vuelta y esperemos que no estemos tanto tiempo esperando para volver, no nos dijeron nada todavía”, dijo otra de las pasajeras.

Avión en emergencia: no saben cuándo volverán a viajar

Ante la situación por la que el vuelo tuvo que realizar una maniobra de emergencia y aterrizar forzosamente en el aeropuerto Silvio Pettirossi, apenas despegó, los pasajeros quedaron preocupados porque todavía no les indican cuándo se realizaría el viaje.

“Nos tienen diciéndonos pasito a pasito que va a pasar y no nos dicen si vamos a tomar el vuelo hoy o mañana, entonces ahora por lo pronto nos hicieron hacer la entrada al país de nuevo y agarrar nuestras maletas grandes y otra vez hacer check in y ahí nos van a decir qué va a pasar”, dijo una de las pasajeras.

Según indicaron, lo más probable sería que retomarían el vuelo mañana, sábado.