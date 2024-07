Imputan a intendente de Lambaré por muerte y desaparición de militares

Los fiscales José Luis Casaccia, Sandra Ledesma y Sophia Galeano, equipo conformado en torno a la causa, imputaron al intendente de Lambaré, Rosa Agustín González Dans, conocido como Guido, por intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre, establecido en el artículo 216 del Código Penal. Esto en el marco de la muerte del sargento Domingo David Ríos y la desaparición del militar Alexis Sosa, al ser arrastrados por un fuerte raudal el 2 de noviembre de 2023, cuando se encontraban en una camioneta Toyota Fortuner.

El escrito fiscal relata que en la madrugada del 2 de noviembre, el sargento 1º Domingo David Ríos se encontraba al mando de una camioneta Toyota Fortuner negra, propiedad de las Fuerzas Militares. Este estaba acompañado del sargento 1º Alesis Tobaldo Sosa. El vehículo, con los militares dentro, terminó siendo arrastrado por un fuerte raudal formado a causa de la fuerte lluvia que caía.

El personal militar que se encontraba sobre la avenida Luis María Argaña fue arrastrado por el agua, que previamente despegó las ruedas de la camioneta del asfalto, hacia la calle Santa Rosa, ubicada a dos cuadras de la Municipalidad de Lambaré. Esta vía desemboca en el cauce del arroyo Lambaré, donde los sargentos y el vehículo fueron a parar, ante la inexistencia de un muro de contención o vallado.

Ante el hecho descrito, los agentes del Ministerio Público formularon imputación en base al artículo 216º del CP, con relación al inciso 1º numeral 2, que dice: “Como responsable de la construcción de carreteras o de la seguridad del tránsito causara o tolerara un estado gravemente riesgoso de dichas instalaciones”.

Diligencias y pedido de medidas para intendente

El equipo fiscal investigador fundamentó su imputación en cuanto a las diligencias realizadas, en el marco de la causa penal abierta contra González Dans. Entre ellas, el acta de allanamiento realizado a la Municipalidad de Lambaré, el 9 de noviembre de 2023, cuando se incautaron documentos relacionados a las obras sobre la calle Santa Rosa, entre el Arroyo Lambaré y la avenida Luis María Argaña.

Además, está en poder de la Fiscalía un informe detallado del fiscal de obras, certificado de obras, así como memorandum remitidos y recibidos a Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la comuna lambareña. También consta la lista de los fiscalizadores de obras y sus perfiles y las notas recibidas en la Municipalidad con respecto al pedido de construcción de un vallado de protección en la calle Santa Rosa y arroyo Lambaré.

Los agentes del Ministerio Público solicitaron para el jefe comunal la aplicación de medidas menos gravosas a la prisión preventiva, al momento de que el juzgado a cargo -de Ana Esquivel- lo convoque para su audiencia de imposición de medidas.

Jueza devolvió imputación cuatro meses después

De acuerdo con los antecedentes del caso, la fiscala Gladys González había presentado en primera ocasión la imputación contra Agustín González Dans, el 18 de diciembre de 2023 y la misma fue admitida por la jueza penal de garantías de Lambaré, el 19 de diciembre de 2023, providencia mediante.

La magistrada había fijado fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas a González para el 29 de febrero de 2024. Sin embargo, el intendente no fue notificado y, por ende, no compareció. Entonces, se lo citó nuevamente para el 29 de marzo de 2024, pero como González otra vez no fue notificado, no se presentó, según señalaron fuentes de la Fiscalía.

Esquivel nuevamente citó al intendente para el 12 de abril, tiempo para el que recién fue notificado de la imputación y su audiencia de imposición de medidas. Por esto, su defensa ejercida por el abogado Enrique Bacchetta planteó un recurso de reposición que fue admitido por la jueza Ana Esquivel.

Tras ese incidente de la defensa de González, la jueza decidió revocó su providencia del 19 de diciembre de 2023, con la que había admitido la imputación y en consecuencia, devolvió el escrito a la fiscala Gladys González para que la corrija en un plazo de 10 días y la presente de nuevo.

La imputación, según consideró en su AI N° 832 la magistrada, no determinaba la conducta del intendente en relación al hecho punible de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y tampoco señaló cuáles son los elementos de convicción que hacen presumir la comisión del homicidio culposo.

Añadió que el escrito solo relata el hecho, pero no describe la conducta ilícita que realizó el intendente como para que derivara en la muerte de uno de los militares y la desaparición del otro.

La fiscala Gladys González volvió a presentar imputación, por segunda oportunidad, contra el intendente de Lambaré, el 30 de abril. Sin embargo, la misma no cobró entidad formal en el proceso, pues la defensa de González Dans la había recusado dos días antes.