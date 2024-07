Detienen en Paraguarí a ofuscado policía, quien en supuesto estado etílico, agredió a otro colega de civil

El detenido fue identificado como el suboficial Pascual Abel Franco Torres (44 años), con destino laboral en la Subcomisaria 015 del Departamento Central, domiciliado en el barrio Santo Tomás de la compañía Mbatovi, distrito del municipio de Paraguarí.

Resultó víctima de agresión de golpes de puño el sub oficial ayudante Abrahan Guanez Roa (24 años), domiciliado en la compañía Saguazú de Yaguarón. El mismo presta servicio en la Comisaría Primera de Caacupé, departamento de Cordillera

Efectivos policiales de la Comisaría Primera de este distrito se constituyeron en el Hospital Regional tras pedido de auxilio del personal de blanco, denunciando a una persona que se encontraba en aparente estado etílico, amenazando a los funcionarios y familiares de pacientes. El uniformado Guanez Roa, al tratar de tranquilizar al efectivo policial, fue agredido con golpes de puño en el cuello y el pecho.

El afectado manifestó que el sindicado llegó al lugar actuando de forma prepotente desconociendo el motivo del actuar del uniformado que ingresó al interior del nosocomio en aparente estado etílico. Se le pidió al ofuscado policía que se retire, pero opuso resistencia y también trató de agredir a los efectivos policiales intervinientes por lo que se tuvo que utilizar la fuerza para reducirlo.

Estando detenido y esposado en la Comisaría no se tranquilizaba y seguía con su prepotencia hasta que llegó su esposa e intentó también calmarle, a quién dijo que no va quedar en vano y se jactó de ser sub oficial mayor y que tienen que respetarle.

Por instrucciones del Fiscal de la Unidad Penal Nº 1, Alfredo Ramos Manzur, el uniformado fue sometido al alcotest que arrojó positivo 0.708. Quedó detenido en la Comisaría Primera de este distrito a disposición del Ministerio Público.