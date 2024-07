Diagnóstico para restauración de templo de Yaguarón es el primero de varios otros patrimonios, según ministra

La puesta en valor y restauración del templo San Buenaventura de Yaguarón ya inició, en el marco del Programa Nacional de sí al Patrimonio, que busca acciones para salvaguardar urgentemente el patrimonio, según explicó Adriana Ortiz, ministra de Cultura.

“Es un proceso que estamos esperando todos los paraguayos y todos los yaguaroninos especialmente hace muchísimos años y hoy como gobierno le decimos sí al patrimonio y ya especialistas de la AECID están trabajando en el templo de Yaguarón haciendo relevamiento de cómo se va a dar la restauración y la intervención en este gran templo histórico del Paraguay”, indicó.

Agregó que gracias a la cooperación Española también montarán una escuela taller para dotar de capacidad y trabajo a las personas locales y también personas especialistas en Paraguay que quieren aprender más sobre conservación y restauración de los edificios patrimoniales en general del Paraguay.

“Esto es la primera etapa de restauración y puesta en valor es un diagnóstico estructural donde los mejores especialistas del mundo hoy están acá en Paraguay, que tuvieron mucha experiencia también en conservación y patrimonio y puesta en valor de edificios alrededor de todo el mundo, y ese es el primer paso para su puesta en valor. Ya tenemos financiamiento para llevar esto a cabo y vamos a lanzar en agosto este programa nacional”, comentó.



Programa busca salvataje urgente de patrimonio nacional

Adriana Ortiz contó que el Programa Sí al Patrimonio tiene como medida el salvataje urgente de edificios, templos y sitios históricos de Paraguay que tienen que ver con las dos guerras más grandes: la Guerra de Triple Alianza y la Guerra del Chaco.

“En esta primera fase hay ocho grandes proyectos que vamos a llevar a cabo como Gobierno del Paraguay. El primero de ellos es Yaguarón como un centro que necesita con urgencia una intervención por parte del gobierno y por parte del municipio y la Gobernación. El segundo templo va a ser el templo de Piribebuy, que como bien saben es una ciudad histórica y tiene un templo también que necesita un rescate urgente”, refirió.

Agregó que trabajarán también en Ñeembucú, en un templo ubicado en Isla Umbú, en Asunción, en la reconversión de la Recova, en tres estaciones de ferrocarril ubicadas en Areguá, San Salvador y Villa Ygatimí y un centro cultural de la ciudad de San Pedro.

“Estoy dando una primicia, esto realmente todavía no se lanzó, pero estos son los primeros edificios que vamos a estar contemplando en esta primera fase de la salvaguarda urgente del patrimonio nacional y ya estamos trabajando con un equipo técnico que está haciendo el diagnóstico nacional y el relevamiento nacional de en que situación está el patrimonio”, contó.



Realizan diagnóstico estructural del patrimonio

Ortiz dijo que ahora realizan el diagnóstico estructural de los patrimonios nacionales, que es saber cómo está realmente la estructura edilicia y los bienes muebles que son los retablos que componen al templo principal, los techos, los frescos, por lo que va a tardar hasta diciembre más o menos el proceso para generar ya el trabajo de puesta en valor obra en sí en el 2025.

“Esta es la primera etapa que con eso nosotros realmente generamos un diagnóstico profesional para poder intervenir de manera profesional y que esto realmente se conserve para toda la vida”, agregó.

Dijo que es un trabajo muy complejo que requiere los mejores especialistas para poder cuidar y, sobre todo, para poder hacer un buen trabajo de intervención.

“Acá quiero señalar que no cualquier arquitecto, no cualquier ingeniero es especialista en patrimonio y en Paraguay tenemos muy pocos especialistas todavía en este tema, en particular entonces este programa tiene por objetivo que especialistas paraguayos y especialistas internacionales de mucha relevancia puedan trabajar en Paraguay y que profesionales del área de la arquitectura de la ingeniería se puedan interesar”, finalizó.