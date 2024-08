“Servicios especiales”: director del SNPP tiene a cinco policías como custodios

El director general del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), José Cogliolo (ANR - HC) tiene autoasignados como custodios a cinco efectivos policiales, desde noviembre del 2023, según se observa en la resolución N° 162/23, que tiene su firma y fue promulgada el 23 de noviembre del año pasado.

La normativa solo detalla que los funcionarios de la Policía Nacional fueron designados como custodios del director general, sin más datos del trabajo que realizan y detallando que deben cobrar mensualmente el 30% del sueldo mensual en concepto de gratificación por “servicios especiales”.

Los policías designados como protectores de Cogliolo son el oficial 1° Luis Mendieta Vizcarra, el oficial 1° Ramón David Samaniego y el suboficial inspector José Miguel Fernández Fernández. Además, están Arnaldo Hipólito Figueredo, suboficial 1° y Richard Cáceres, suboficial ayudante.

Sumando lo que cobran en gratificaciones los cinco policías del SNPP, le costaron a la institución educativa solo en junio,un total de G. 10.024.635.

SNPP: las bonificaciones de los policías custodios del director general

La bonificación del oficial 1° Mendieta Vizcarra fue de G. 2.039.965 el mes pasado, mientras que el también oficial 1° Samaniego, obtuvo una gratificación del SNPP por G. 3.277.058 en el mismo período. Son quienes obtuvieron gratificaciones más altas en junio. Los datos figuran en la página de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Fernández Fernández, ganó en bonificaciones G. 1.961.505 en junio, mientras que Arnaldo Figueredo obtuvo G. 1.726.124 y Richard Cáceres, G. 1.019.983.

Director general del SNPP negó que tenga como custodios a policías designados

El titular del SNPP, José Cogliolo, negó que los policías designados trabajen como sus custodios y, agregó que en el caso del oficial Mendieta Vizcarra, en julio pasado ya se le ordenó que regrese a su función de origen dentro de la Policía Nacional, en el departamento de San Pedro.

“A lo mejor es lo que dice la resolución, pero no son para mis custodios”, alegó, agregando que pidieron policías porque en los primeros meses del gobierno, no tenían presupuesto para contar con guardias privados en el instituto. Dijo además que no son cinco los policías, sino dos.

Sin embargo, la resolución N° 162/23 indica en su artículo N° 1 “asignar como custodios del Director General del SNPP al personal de la Policía Nacional comisionado en misión de servicio al SNPP, conforme al siguiente detalle” y a continuación nombra a los cinco policías citados más arriba.

En un recorrido por la entrada y el patio de la sede central del SNPP, ubicada sobre la avenida Molas López de Asunción, no se observó la presencia de efectivos policiales.