¡Atención! Dinavisa alerta sobre comercialización irregular de productos cosméticos

Dinavisa informó sobre la comercialización ilegal de productos de higiene personal y cosméticos de la marca Mary Bosques, del Laboratorio Buenos Aires - Industria Argentina, que no tienen registro sanitario y no se cuenta con datos del establecimiento importador, por lo que se desconoce su cadena de comercialización al no obtenerse una trazabilidad de los mismos, ni sobre las condiciones adecuadas de fabricación, almacenamiento y transporte.

La comercialización del producto se certificó con el equipo de vigilancia postcomercialización, que detectó la comercialización de los productos cosméticos de la marca durante fiscalizaciones realizadas en distintos departamentos del país. Como no cuentan con registro sanitario, no se garantiza la seguridad, calidad y eficacia de los productos.

Según la Ley Nº 1119/97 “De productos de la salud y otros”, en su artículo 4º, inciso 4, menciona que, “queda expresamente prohibida la venta de productos falsificados, vencidos, no autorizados o introducidos ilegalmente”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La comercialización de los cosméticos está sujeta a la autorización sanitaria a través de un registro sanitario, a fin de garantizar la inocuidad y calidad de los productos en beneficio de la ciudadanía en general.

Lea más: Alerta de Dinavisa sobre venta de dos productos sin registro sanitario

Recomendación de la Dinavisa

La Dinavisa, a fin de salvaguardar la salud de la población, informa a los profesionales de la salud, pacientes y población en general:

Evitar la adquisición y uso de productos de la marca comercial “ Mary Bosques ”, por no contar con registro sanitario, por lo tanto, se desconoce su cadena de comercialización al no obtenerse una trazabilidad de los mismos sobre las condiciones adecuadas de fabricación, almacenamiento y transporte.

Verificar siempre la legitimidad de los productos que se adquieren, asegurándose de que cuente con el registro sanitario otorgado por Dinavisa .

Por tratarse de un producto ILEGÍTIMO, no debe ser comercializado ni distribuido por ningún medio.

Lea más: Dinavisa anuncia medidas ante circulación de videos falsos con inteligencia artificial

En este caso, los productos de Mary Bosques que logró verificar Dinavisa que se comercializan serían:

Botox X capilar

Óleo en crema Keratina y Argán

Rubios Totales

Aceite Natural con extracto de almendras

Crema de Argán

Shock Ácido Restaurador post tratamiento

Cicatri Total

Palta en crema

Pro B5 Vitamina

3 minutos tratamiento reparador intensivo

Crema de coco

Batido de vitaminas en crema.

En caso de contar con información sobre la comercialización ilegal de estos productos, realice su denuncia al correo: postcomercializacion@dinavisa.gov.py