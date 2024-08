Cartes reconoce que sus cigarrillos llegan al mercado negro de Argentina y Brasil

También aclara los puntos donde se los liga al contrabando de cigarrillo y a narcos. El empresario y político visitó ABC Color y dialogó con sus periodistas.

En una extensa entrevista concedida a ABC Color, Horacio Cartes reconoce que vive en una burbuja política, donde no se hace eco de la prensa. Asegura además que salta a la arena política impulsado por nueve gobernadores tras una reunión en Caazapá, en la que también participó Galaverna, donde sacó la conclusión de que la “gente esta cansada de la clase política”.Señala además que el trabajo es la respuesta al reclamo de los paraguayos, y señala que en Paraguay hay dos países “es de los extranjeros que les va muy bien trabajando y nosotros de la misma tierra que emigramos para Argentina, España o asentamientos”.”Hay una tremenda ausencia del Estado y estamos con una disminución de la población rural, que caerá en toda América. Tendremos más asentamientos y más gente yendo a otro país”, indicó.”Si el Partido Colorado no hace publicamente mea culpa siendo que es un gobierno agrarista y popular, no es un problema de este gobierno, tuvo que ver con el partido colorado que estuvo antes”, expresa al tiempo de indicar que el problema no es de tierra, sino la ausencia del Estado.”Si no construirmos seriedad lo vamos a pagar muy caro. Tenemos que empezar a crear institucionalidad, respetarnos los unos a los otros en el país, porque el sistema de atropello no nos va a ayudar”, señaló.

Wikileaks

Al ser consultado sobre los cables publicados por Wikileaks no ahondó en las acusaciones donde se menciona que tiene vínculos con el contrabando de cigarrillos, aunque aseguró que todos sus negocios se realizan de forma lícita.

Usted habla de construir seriedad y que en su recorrido vio que la gente está cansada de la clase política. Como candidato a presidente tiene la deuda de aclarar esas dudas que surgieron en los últimos tiempos ¿Qué podemos decirle a la gente sobre las publicaciones de Wikileaks?

En la seguridad de que, yo estaba almorzando con los 10 embajadores de sudamerica, en el caso de Wikileaks, una fragilidad en una donde hablaba lo que nos costó a nosotros, y sobre todo digo a los chicos que son hoy el pilar de las empresas que están trabajando, poder exportar a EE. UU. Fue una gestión de más de tres años, porque son 51 estados que te tienen que autorizar.Resulta ser que nosotros mandamos después de poder gestionar los controles para exportar a EE.UU. son mucho más que severos y lo que uno quiere en la vida empresarial es construir un nombre. Si vamos a estar falsificando para mandar a EE.UU. con los controles que son como son. Y en ese informe estaban la British American Tobaco, la Phillips Morris y la Japan Tobaco, no sé qué valor tienen.Yo me fui a la embajada de EE.UU. pedí y me dijeron que no iban a responder absolutamente nada, porque creo que tiene más de 230.000 casos, por una orden del Departamento de Estado, me exigieron el sigilo, pero yo salí satisfecho de la reunión.

¿Pese a no tener ese informe de Wikileaks?

Les parece que podría estar exportando a EE.UU. cuando hay dos empresas en toda Latinoamerica que pueden exportar a EE.UU., Montepaz de Uruguay y Tabalacera del Este, no hay más que dos empresas, y te puedo asegurar que los controles son extraordinariamente estrictos.

¿A qué países exporta sus productos?

A Suiza, EE.UU., Aruba, son los países que estoy recordando porque hace dos años no estoy, algunos países árabes, no quiero faltarte a la verdad. Como mercado exigente Suiza y mucho más exigente EE.UU. que han venido a controlar la fábrica.

¿Brasil y Argentina?

Brasil y Argentina, ya veo para donde va la pregunta, nosotros al igual que todo el mundo no tenemos una venta que hacemos en Argentina y Brasil, hacemos todo en Ciudad del Este, que vaya a Brasil o Argentina es el mismo caso de Sadia vende pavo y si vino al Paraguay no es Sadia la que envió, es la gente.

Pero es diferente comparar la carne de pavo con el tabaco, siendo que a nivel internacional hay convenios que controlan de dónde sale hasta que se consume.

Si nosotros tenemos alguna actividad más que la de vender, y si la llevan a Inglaterra, Francia, España, sí cometemos algún ilícito al vender. Ahora, si vendemos una caja fuera de Paraguay y no tributamos, yo te digo que tenés toda la razón.

Pero está consciente de que en Brasil y Argentina se están vendiendo productos de Tabesa.

Sí, claro, soy conciente.

¿La empresa no tomó alguna medida para mantener el prestigio del producto?

El producto tiene mucho prestigio por eso lo llevan.

Pero se vende en contrabando

Para mí el contrabando es un problema aduanero, nosotros no hacemos ningún contrabando, tenemos la conciencia tranquila. Es lo mismo que Nestle; no es la responsable de que venga la leche Nido acá.

Tenemos un informe de la CPI de Brasil. Ud. sabe que hay una investigación de Brasil y del gobierno de Argentina que buscan ver de dónde proviene el contrabando y no sé si esta enterado, porque dice que no lee diarios, y figura Tabesa, Tabacos del Paraguay dice que Banco Amambay es financista del contrabando.

Contrabando le puedo asegurar que no hacemos nosotros, podemos instarles a ustedes a que estén sentados 24 horas al día y vean lo que hacemos es producir y vender acá en Paraguay. Contrabando quiere decir meter ilícitamente un producto a otro lado.

Pero según el Código Aduanero lo que sale también es contrabando.

Y te puedo asegurar que nosotros hacemos la venta absolutamente lícita y te doy de fuente el Ministerio de Hacienda, si encontrás una caja que no tributa te doy la razón

Por qué se desentiende del contrabando siendo que hablamos de Brasil y Argentina, que son países con los que van a estar tratando cuando sea presidente y sabe que estos países están denunciando grandes pérdidas en el fisco por culpa del contrabando y usted está tomando a la ligera.

No tomo a la ligera, hay que ir a la fuente, hay que ver cuánto se ha importado en esos años 93-98, los volumenes de los Derby, los Phillips Morris.

Pero el informe habla de la marca Rodeo que produce Tabacos del Este SA (Tabesa)

Quiero que me muestren qué decían ellos cuando exportaban todos sus cigarrillos que volvían a Argentina. Por eso digo, los informes están allí en Hacienda. Hay que ver dónde están los importadores legales de acá, las multinacionales las mandaban acá, los cigarrillos Derby. Ministerio de Hacienda que decía al Brasil cuando la Souza Cruz exportaba 140.000 cajas por mes acá, mucho más de lo que estamos vendiendo. Hay que ver qué dicen ellos, cuando exportan y si hoy hay un mercado, lo generaron ellos, si hoy vienen a buscar es porque ellos generaron.

Sin problemas con EE. UU.

Horacio Cartes señaló que no tiene ningún problema con los Estados Unidos y desmintió publicaciones de que se le había negado su ingreso al citado país. Incluso dijo que compró un departamento.

“Vos crees que exportar a EE.UU. es un trámite fácil (...) ¿Podría estar trabajando, viajando si había un problema? Si tenés un problema no te dejan ir y punto, he comprado hasta un departamento que no estaría comprando si tuviese un problema para viajar y hoy estaría viajando si no se me acumulan muchas cosas. Tengo ganas de ir más por eso que por el curso”, sostuvo.

El candidato colorado también explicó el motivo por el cual estuvo en la cárcel en la época de la dictadura cuando era investigado por una evasión de divisas. Señaló además que estuvo cuatro años prófugo porque el gobierno de turno no ofrecía garantías.

“Hoy para entender que antes, durante la investigación como el caso de Camilo Soares, primero te tenías que ir preso y después te defendías y fue en el famoso caso de evasión de divisas. Claramente se protegió una parte, eramos una humilde casa de cambios donde se cambiaban las divisas y se compraba a bancos como el Continental, de Trabajadores, Paraná, Banco Par, nunca se compraron de personas físicas, siempre se compraron de instituciones bancarias”, dijo al tiempo de señalar a los directivos del Banco Central del Paraguay como responsables del hecho. “Porque era el principal el presidente del Banco Central del Paraguay, allí se digitó el juicio, ellos prefirieron derivar a las casas de cambios porque eramos los patos de la boda, pero quiénes conseguían las divisas. Evidentemente que hay que estar cerca del poder para conseguir las divisas, lo que hay que entender bien es que ni nosotros ni Palma Tour comprábamos de las personas”, sostuvo.

Origen de su fortuna

Cartes expresó que se comprometió en ser el gestor dentro de la ANR para que se revea la postura del IRP porque es el momento de “demostrar el origen de la fortuna”, más ahora en tiempos políticos, asegurando que no tiene problemas en demostrar el origen de sus empresas y la evolución de las mismas.

También defendió a Juan Afara, su compañero de dupla presidencial quien fue procesado por estafa, señalando al mismo como un productor agrícola y nada más.

Vínculos con mafioso

Cartes reconoció que realizó negocios con Fahd Yamil, considerado una de las cabezas de la mafia en la Triple Frontera, asegurando que el mismo le entregó tres estancias como parte de pago de una deuda y no siete, como había trascendido.

¿Puede aclarar a la gente que hizo negocios con Fahd Yamil, de quien se dice que compró 7 estancias?

Nosotros trabajamos con cambios allá, realmente la relación con ese señor, lo de la estancia no fueron siete, fueron tres estancias; que él quedó con deudas, porque él tomaba dinero para cereales, y tenía un hermano que estaba en campaña para la diputación en Matto Grosso do Sul. Quedó con cuenta impagas y lo que hizo fue entregar esas propiedades. En mi época la economía no me daba y mis amigos de Brasil en San Pablo nos ayudaron y se fueron vendiendo dos de ellas.

El usó el dinero de la campaña del hermano simulando que hacía el trabajo (de cereales), lo gastó en la política y después quedó con cuentas impagas y entregó las estancias.

¿Y con Carlos Ramírez Villanueva con proceso en Brasil por evasión fiscal?

Por diferencias personales ya no, pero tengo entendido que ya acabó su proceso. En el 86 a 87, reconozco que la familia tiene acciones en el banco pero laboralmente no estoy con él.Horacio Cartes defendió a su compañero de dupla, Juan Afara quien fue procesado por un caso de estafa señalando que el mismo era un productor agrícola que sufrió los embates del momento.