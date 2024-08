Denuncian que estudiantes fueron víctimas de acoso sexual en pasantías radiales

Docentes encargadas de las pasantías y prácticas profesionales de la Universidad Católica de Asunción emitieron un comunicado conjunto repudiando las denuncias de acoso sexual presentadas por estudiantes de la carrera de Periodismo y Comunicación. Las jóvenes denunciaron que fueron víctimas durante el proceso de pasantías.

En la carta abierta, expresaron que sienten profunda indignación y consternación por lo ocurrido. “Estos hechos son inaceptables y representan una grave vulneración de los derechos de los estudiantes. Expresamos nuestra solidaridad más profunda con las afectadas y les aseguramos que no están solas”, destacaron.

Agregaron que consideran inadmisible que no se haya informado a los docentes sobre estos casos. “Esta omisión demuestra una grave falta de compromiso con la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes”, expresaron.

Como encargados de las pasantías, los docentes señalaron que no pueden permitir que esta situación se repita. “Exigimos a las autoridades universitarias que se tomen medidas urgentes para investigar estos casos, sancionar a los responsables y garantizar que se implementen protocolos claros y efectivos para prevenir el acoso sexual en el futuro”, enfatizaron.

Además, hicieron un llamado a toda la comunidad universitaria a unirse a esta lucha, para construir un espacio académico seguro y respetuoso para todas y todos. “Las prácticas profesionales no deben ser un calvario: exigimos respuestas efectivas y no tirar la basura bajo la alfombra. Se debe asumir responsabilidades. Radio Cáritas UC: un espacio de aprendizaje, no de abusos”, finalizaron los tres docentes firmantes.

Intentamos contactar con el rector de la Universidad Católica, Narciso Velázquez, pero no respondió a las llamadas ni mensajes.

Sindicato urge aplicación de protocolos

Además, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) emitió un comunicado señalando que las denuncias indican que las víctimas fueron cuatro estudiantes pasantes. Señalan al exdirector de la radio y hablan de otro trabajador de la radio, sin mencionar nombres.

“El SPP expresa solidaridad con las víctimas y se pone a su más entera disposición”, señalan en el comunicado. Además, destacan la urgencia de la aplicación de los protocolos contra todo tipo de violencia y acoso hacia las mujeres en los lugares de trabajo.

“El Ministerio del Trabajo debe velar por el cumplimiento de la Ley 5.777 en los lugares de trabajo y su propia resolución 388/19, a fin de garantizar mecanismos adecuados de recepción y abordaje de este tipo de denuncias, evitando cualquier tipo de represalias contra las trabajadoras”, finalizan.