Ayahuasca: 53 personas participaron del “ritual” que provocó un caso grave de psicosis

El Ministerio de Salud Pública intervino un “santuario de sanación” en Mbatovi, tras recibir una denuncia sobre una persona que sufrió una grave crisis de psicosis después de consumir ayahuasca en uno de los rituales realizados en el lugar.

Luis Velázquez, director General de Control de Profesionales y Establecimientos de Salud, informó que la persona afectada estuvo internada por más de una semana, durante la cual presentó un cuadro severo, sin reconocer a sus familiares y requirió sedación continua.

“El paciente llegó a estar atado y con sedación por una semana, con compromiso pulmonar y la necesidad de someterse a estudios de nefrología para evaluar posibles daños renales,” detalló Velázquez. El especialista calificó el caso como “gravísimo”.

Aunque la persona ya ha sido dado de alta, la persona continúa bajo tratamiento y con medicamentos potentes, según explicó Velázquez.

Habría otra persona grave por consumo de ayahuasca

El caso generó gran preocupación, especialmente porque al menos 53 personas participaron en el evento en Mbatovi.

Según Velázquez, se maneja la información extraoficial de que podría haber una segunda persona con efectos adversos derivados del consumo de ayahuasca, aunque esta información aún no ha sido confirmada. “Eso no sé. No tengo forma de contactar”, dijo.

El Dr. Velázquez subrayó la importancia de entender que no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera a las sustancias psicotrópicas como la ayahuasca. En algunos casos pueden desencadenar patologías graves y permanentes, como esquizofrenia o paranoia.

“El organismo puede estar predispuesto a sufrir estas patologías y solo necesita un disparador, como estas drogas, para manifestarse,” advirtió.

“Santuario” ofrecía sanación

El lugar donde se realizó el ritual fue promovido a través de un flyer que ofrecía tratamientos para la ansiedad, el colon irritable, la depresión y las adicciones, entre otros.

Según Velázquez, lo que se ofrecía hasta aparenta un centro de salud legítimo. Sin embargo, durante la intervención, se constató que el establecimiento no era un sanatorio ni estaba siendo dirigido por profesionales de la salud, expresó en una entrevista hecha por C9N.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud notificó a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), debido a que la comercialización de cualquier producto para el uso humano debe estar debidamente registrada.

Asimismo, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) fue informada por el uso de una sustancia psicotrópica controlada por la ley de regulaciones de drogas en Paraguay.