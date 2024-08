Ñemby: junta aprueba nuevo pedido de intervención y pobladores piden renuncia del intendente

Una mañana bastante caldeada se vivió este miércoles en la ciudad de Ñemby donde un grupo de ciudadanos se manifestó frente a la municipalidad para exigir la renuncia del intendente Tomás Olmedo (ANR-HC) y la intervención de la administración. También, en una candente sesión, la Junta Municipal resolvieron pedir por segunda vez la intervención de la gestión del jefe comuna. Un fuerte dispositivo policial custodió el local de la institución.

Tras un largo debate entre los ediles en el que se escucharon acusaciones de prebendas y sometimientos por cargos, por una mayoría de 9 votos se resolvió solicitar por segunda vez la intervención de la administración municipal de Olmedo. Tres concejales colorados se abstuvieron de votar.

El presidente de la corporación legislativa, Oscar Valinotti (ANR), dijo que existe una situación muy difícil en la ciudad. Agregó que hay una imputación fiscal por supuestos hechos de corrupción, que incluso involucra a algunos concejales, que la Junta Municipal acompañará el proceso para su total esclarecimiento.

El concejal Marcelo Martínez (ANR) indicó que el intendente debe de renunciar al cargo, debido a la imputación por supuesta corrupción, otras denuncias por supuestos abusos sexuales y mal desempeño en sus funciones.

“El año pasado fue salvado por la Cámara (de Diputados), pero siguió con los hechos de corrupción y hoy día estamos hablando de un perjuicio de unos 10.000 millones de guaraníes aproximadamente. Y no solo está procesado por supuesta lesión de confianza, tiene otras cinco denuncias por abuso sexual en niños, por lo que este señor no puede seguir administrando un minuto más la municipalidad de Ñemby”, expresó Martínez.

Agregó que espera que los diputados tomen en cuenta con valores jurídicos, y no solo lo político, y aprueben la intervención de la administración del intendente Tomás Olmedo. Igualmente, la Contraloría auditará la gestión del jefe comunal, según anunció el edil.

Manifestantes piden renuncia

Mientras los concejales debatían el pedido de intervención, un grupo de pobladores se manifestaba frente a la sede de la municipalidad para exigir la inmediata renuncia del jefe comunal y que aclare a la ciudadanía qué se hizo con la plata municipal.

“Si este señor tiene sangre en la cara debe renunciar al cargo, ya se encuentra imputado por supuesto desvío de fondos. Pese a que la fiscala Milena Basualdo menciona solo G. 700 millones, nosotros tenemos contabilizados más de 3.000 millones de guaraníes pagados por empedrados ya existentes”, expresó el presidente de la Contraloría Ciudadana, Oscar Patiño.

Agregó que con la imputación fiscal y las otras denuncias por supuesto abuso en menores, no representa a la ciudadanía honesta y que debe dar un paso al costado.

Dice que pedirá perdón de rodillas si fuera condenado por corrupción

El intendente Tomás Olmedo defendió su administración. Aseguró que cuenta con todos los documentos respaldatorios de las obras denunciadas y prometió que se someterá a la justicia para que se esclarezca todo.

“No tengo nada que esconder, no existen obras fantasmas y cuento con los documentos respaldatorios. Me voy a someter a la justicia, pero si me condenan por hechos de corrupción voy a pedir de rodillas perdón a toda la ciudadanía”, expresó el jefe comunal ñembyense.

Agregó que le cuestionan por el solo hecho de hacer bien su trabajo, que sus detractores están molestos porque está haciendo bien las cosas.

Un grupo de funcionarios que defiende al intendente incidentó la medida de protesta, pero no pasó a mayores. Desde ambos grupos se tiraron huevos y se gritaron de todo.

Además del intendente, están imputados por presunta lesión de confianza el exdirector de Obras de la Municipalidad, ingeniero Hugo Delvalle; el administrador, Marcos Meza; el director de Obras, Flavio Duarte, el exfiscal de Obras, Daniel Sánchez Arza y el constructor principal de la comuna Arnaldo Gauna Martínez.

Igualmente, representantes de comisiones vecinales llegaron a la sede de la municipalidad para respaldar al jefe comunal y aseguraron que muchas obras concretaron con esta administración.