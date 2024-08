Bomberos refuerzan lucha contra incendio de gran magnitud en el Parque Nacional Cerro Corá

El Tte. Paul Maidana, comandante del Cuerpo de Bomberos de Pedro Juan Caballero K51, informó que debido a la gravedad de la situación y ante la dificultad para contener el incendio durante la noche, se enviaron refuerzos adicionales para intentar sofocar las llamas o al menos evitar que sigan avanzando. Sin embargo, hasta el último reporte, las autoridades aún no habían logrado controlar el fuego.

Maidana destacó que, aunque la cantidad de voluntarios es limitada, casi todos los miembros del cuerpo de bomberos se sumaron al esfuerzo debido a que se trataba de un domingo. No obstante, advirtió que, si no logran controlar el incendio hoy, el servicio de los bomberos podría verse afectado a partir de mañana, ya que la mayoría de los voluntarios trabajan durante los días hábiles y algunos patrones no permiten que se ausenten de sus labores.

Por su parte el capitán Ray Mendoza, segundo comandante nacional del CBVP, confirmó la declaración de emergencia general en la zona. Mendoza informó que se han desplegado unidades especiales, incluyendo cuatro cuadrillas adicionales enviadas desde la capital, en coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y el Instituto Forestal Nacional (Infona), que monitorea el impacto y la extensión del área afectada.

El incendio ha generado preocupación por el posible perjuicio ambiental, ya que el Parque Nacional Cerro Corá alberga una biodiversidad significativa. Aunque aún no se han determinado las causas del incendio, la prioridad de las autoridades es proteger la flora y fauna de la reserva. Hasta el momento, no ha sido necesario evacuar a los habitantes de la zona, pero la situación podría cambiar si las llamas no son controladas a tiempo.

El Parque Nacional Cerro Corá, ubicado a unos 34 kilómetros de Pedro Juan Caballero, es una de las joyas naturales de Paraguay, y su preservación es crucial para el medio ambiente del país.