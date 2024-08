Salud cero: cuatro meses sin tomógrafo en Hospital de Villa Hayes; no hay ni papel para electrocardiograma, denuncian

María Chamorro, representante de la Asociación de Pacientes Oncológicos de Villa Hayes, denunció a ABC que desde hace cuatro meses están sin equipo de tomografía pese a los reclamos realizados al Ministerio de Salud Pública (MSPBS). En el Hospital Regional de Villa Hayes también están carentes de insumos y medicinas, afirman.

Lea más: Salud cero: escasez de medicamentos, fallas en hemodiálisis e infraestructura deteriorada en Hospital Nacional de Itauguá

“Nuestro tomógrafo está juntando polvo desde hace cuatro meses. Se quemó el tubo y hasta hoy día no tenemos ninguna respuesta. Hace tiempo que nosotros venimos peleando para que el estudio tomográfico sea con contraste, porque acá solo disponemos de tomografía simple, pero ahora, ni eso”, lamentó Chamorro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según dijo a ABC, Chamorro intentó comunicarse en varias ocasiones con el viceministro de Salud, Santiago García, y con el director de Redes y Servicios, Derlis León. Sin embargo, no obtuvo respuesta de ninguno.

“Le envié mensajes al doctor Derlis León para ver quién nos puede dar una solución, pero no tuve retorno. También intenté comunicarme con el viceministro García para consultarle acerca de nuestra situación, pero nadie responde, todos se llaman al silencio”, criticó la representante de la asociación.

Salud cero: pacientes deben viajar kilómetros por estudios de diagnóstico

Chamorro afirmó que, lamentablemente, los pacientes que requieren de una tomografía deben viajar varios kilómetros hasta el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) o el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), donde igualmente, muchas veces no son atendidos en el día.

Lea también: Triste clamor por insumos y medicamentos en el hospital de Concepción

“Nos dicen que así nomás no se puede tocar el equipo y entendemos. Pero nadie está haciendo nada por agilizar la reparación y mientras tanto los pacientes tienen que ir hasta el Hospital Nacional o el Incan, buscando una tomografía. Hay gente que ni para su pasaje no tiene, es todo un dolor de cabeza”, cuestionó.

Hospital está sin insumos; no hay ni papel para electrocardiograma

La representante de los pacientes con cáncer contó que desde hace tiempo están padeciendo de diversas carencias. Afirmó que frecuentemente se encuentran con déficit de medicinas y que tampoco hay insumos, citando, por ejemplo, la falta de papel para electrocardiograma.

“No se está haciendo electrocardiograma porque no hay todos los insumos, no hay papel. La falta de reactivos de laboratorio es un problema de todo el tiempo también. Vamos de mal a peor; tampoco hay medicamentos, me cansé de ir a la farmacia a buscar”, lamentó la denunciante.

Lea más: Salud cero: Falta de medicamentos y servicio de tomografía suspendido en el Hospital Regional de Pilar

Chamorro contó que como pacientes oncológicos, los estudios de rutina o chequeos completos se realizan por lo menos dos veces al año. Citó entre los estudios que deben realizarse, electrocardiograma, tomografía, ecografía, análisis completo, entre otros.