Dinavisa emite alerta sobre cuatro nuevos suplementos dietarios sin registro

Cuatro nuevas alertas fueron emitidas por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) ante la aparición de nuevos productos que se ofrecen en el mercado como supuestos “suplementos dietarios”, pero sin el requisito del registro sanitario.

“Dinavisa informa la comercialización y publicidad ilegal de productos que se promocionan en ciertas comercializadoras, páginas web y redes sociales”, señaló en un comunicado difundido por la institución.

Las alertas señalan a los supuestos “suplementos dietarios” en presentación té con la denominación de “Mbareté”, o en cápsulas, como “Colagen Complex 750 mg - Ana Biocaps”, “Bajar Fácil” y “Secabarriga Detox”, promocionadas como digestivas antioxidantes y antiinflamatorias.

Dinavisa: no hay evidencia científica de su calidad

Agregan que estos productos “no fueron aprobados bajo evidencia científica ante Dinavisa y no cuentan con Registro Sanitario”, Recuerdan además que “la Ley N.º 1119/97 “De productos de la Salud y Otros”, en su artículo 4°, inciso 4, prohíbe la venta de productos falsificados, vencidos, no autorizados o introducidos ilegalmente”.