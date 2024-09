Alerta por aumento de casos de sífilis: en Paraguay hay más de 600 nuevos casos por año

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) que generalmente se transmite por el contacto con úlceras infecciosas presentes en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca o mediante la transmisión materno infantil durante el embarazo, según el Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Lea también: Sífilis, ¿qué es, qué síntomas tiene y cómo se cura?

En Paraguay, el número de casos de sífilis durante los últimos años nuestra un importante incremento según Programa Nacional de Control del VIH/Sida e ITS (Pronasida). Los registros indican que entre el 2019 a 2022, el incremento de notificaciones fue de poco más de 600 casos por año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La doctora Elena Candia Florentín, responsable de Pronasida, contó a ABC que también existe un reciente reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que alerta sobre un aumento del 30% en el número de nuevos casos de sífilis en la región.

“En Paraguay observamos una tendencia al aumento del 2019 a 2022. Entre estos años se registraron entre 6.000 a 8.000 notificaciones de casos de sífilis. En el 2019 cerramos con 6.766 notificaciones y cerramos el 2022, con 8.749 notificaciones. Son dos mil casos más en tres años. Eso corresponde a una tasa de 117 casos por cada 100 mil habitantes”, detalló Candia.

Sífilis, problema de salud pública que afecta a adultos y recién nacidos

La médica resaltó que la sífilis es un problema de salud pública a nivel regional, que tiene impacto no solo en la población adulta sino también en los recién nacidos expuestos a esta enfermedad de madres embarazadas.

Lea también: Sífilis: 36 de cada 100 mil habitantes son diagnosticados con la infección

“Estamos trabajando, haciendo énfasis en aumentar la oferta de pruebas de sífilis. En el Ministerio de Salud tenemos pruebas rápidas; con una gota de sangre ya se puede tener un resultado en minutos y acceder a un tratamiento precoz y oportuno evitando complicaciones a futuro”, manifestó.

Candia aseguró que todas las pruebas que ofrece Salud Pública son absolutamente gratuitas y están disponibles a nivel país desde las Unidades de Salud Familiar (USF) en las 18 regiones sanitarias así como también en hospitales de mayor envergadura.

¿Cómo se transmite la sífilis?

La doctora Candia indicó al ser una infección de transmisión sexual, la transmisión principalmente es por vía sexual. Dijo que la misma es ocasionada por una bacteria y normalmente se da cuando hay una lesión en los genitales.

“La lesión primaria que ocasiona es una úlcera en la piel o en la mucosa de los genitales, que puede ser indolora y pasar desapercibida. Además, es una lesión que se puede autolimitar y curar en tres a cuatro semanas sin recibir ningún tipo de tratamiento; pero paso a un estado de latencia y puede persistir por años”, afirmó.

La especialistas aseveró que pese a no tener ningún síntoma, es importante que las personas sexualmente activas se realicen la prueba por lo menos una vez el año.

“En estadios más avanzados, cuando han pasado muchos años de la infección, la sífilis puede afectar a otros órganos, como por ejemplo el sistema nervioso central ocasionando una neurosífilis”, resaltó.

Embarazadas pueden transmitir infección a recién nacido

La doctora Candia manifestó además, que en el caso de las embarazadas, estas pueden transmitir la enfermedad a su bebé durante la gestación. Indicó que es recomendable hacer pruebas en los tres trimestres del embarazo para poder hacer un diagnóstico precoz y acceder a un tratamiento oportuno, evitando así la transmisión al recién nacido.

Lea más: Varios casos de sífilis en recién nacidos en hospital de Santaní

“La sífilis es 100% prevenible con el uso apropiado del preservativo. Es una infección que hay que tratarla en pareja, porque si uno está tratado, pero la pareja es positiva también y no recibe tratamiento, hay riesgo de reinfección. La sífilis no deja inmunidad; no deja protección como otras enfermedades”, puntualizó.