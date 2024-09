Clausuran 9 empresas de medicina prepaga: ¿qué pasará con los asegurados?

Melgarejo Palacios refirió que ya son 9 las empresas de medicina prepaga clausuradas, durante una entrevista este domingo con ABC Cardinal.

“En la Superintendencia hay 83 empresas de medicina prepagas inscriptas y registradas; hay que sumarle otras 9 sucursales y otras 2 que estaban siendo auditadas pero levantamos todo tipo de sospecha porque estaban bien”, declaró.

“De esas 90 y tantas (empresas prepagas) 43 son las que faltan auditar. De la auditoría que podamos hacer se podría llevar a sumario a alguna que esté con algún tipo de dificultad y ese estudio lo haremos en un mes y medio”, refirió el superintendente.

“Son 9 empresas de medicina prepaga las que fueron clausuradas y otras tienen un control minucioso”, adelantó.

Explicó: “Lo que estaba mal de estas últimas 6 que inhabilitamos y excluimos del registro de la Superintendencia el problema era total, no teníamos documentos de nada de ellos. Solo su antigua inscripción, pero no teníamos ni siquiera la renovación anual, no teníamos datos de sus balances, estados financieros, copias de sus sociedades anónimas o SRL”.

Y amplió: “Una serie de documentos que la Superintendencia tiene la obligación de requerir según nos dicta la ley y ellos tienen la obligación de entregar en forma anual. Deberíamos tener mínimamente el balance del año. El retraso era de 15 años en algunas”, sostuvo.

Las nueve empresas clausuradas

Sanatorio Samaritano, División prepaga, Asunción Fundación Hospital del Corazón, Lambaré, División prepaga Silpe SA, Fernando de la Mora Cruz Blanca SA, Asunción El Gato Negro SA, San Lorenzo Código Rojo, Asunción Livi Medicina Preventiva SA Sana Más SA, Asunción Canusa Group SA

¿Son empresas de maletín?

De las empresas clausuradas “podemos presuponer que algunas estaban cerradas, pero hay que entender que la ley dice que hay que dar de baja si no resultó el negocio; ellos no pueden cerrar sin avisar a la Superintendencia”, manifestó.

Y añadió: “Además, uno puede suponer que muchas de estas podrían estar operando como empresas de maletín, he ahí que en el mercado no puede estar una empresa sin ningún respaldo”.

Melgarejo Palacios aseveró que no fue un sumario en sí. “Fue distinto a otros casos, en este caso ni siquiera recurrieron, no nos avisaron, nunca recibimos nada, no sabemos ni siquiera cuántos asegurados tienen”.

Dentro de las acciones del ente público “administrativamente hasta la clausura llega la Superintendencia, es la función máxima. La Superintendencia tiene muchas potestades, pero en 25 años de existencia esta es la primera vez que se están tomando este tipo de medidas. Somos el órgano que controla el órgano de salud”, subrayó.

Los que quedaron sin seguro médico pueden averiguar en la Superintendencia de Salud

El Dr. Melgarejo Palacios refirió: “Nosotros estamos abiertos y somos el órgano contralor de la salud. Nuestra intención no es clausurar, la idea es que queden en el mercado las empresas serias. En estos seis casos no tenemos ni una sola documentación”.

“Es importante que la gente sepa que existe la Superintendencia para ver si el contrato es válido, si no es cuestionable. Tenemos capacidad de hacer auditorías contables, jurídicas y médicas. Estamos para intervenir estos casos, ver si el contrato es válido, si no es cuestionable”, aclaró.

“Los asegurados de estas empresas, no sabemos cuántos son, tenemos idea de que van a recurrir a la Superintendencia, estamos con las puertas abiertas, a través de correo electrónico o la página web, para que agarren otro tipo de seguro. Estuvimos trabajando con la Cámara Paraguaya de Medicina Privada, que aglutina a 20 empresas sobre la posibilidad de que ellos pueden absorber a todos los beneficiarios de estas empresas clausuradas. Logicamente, las gestiones serán individuales, cada persona tendrá que ir a una de estas empresas”, recomendó.

Y finalmente añadió: “Ahí verán si le ofrecen planes similares a los que tenían, eso va a depender de la predisposición del sector privado. Nosotros no podemos intermediar porque podrían decir que estoy direccionando de manera interesada para beneficiar a una empresa”.