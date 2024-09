“Centrales obreras sabían que se abría un proceso de análisis sobre estabilidad laboral”, dice la ministra de Trabajo

“Queremos proteger el empleo y al trabajador”, manifiesta la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Mónica Recalde, sin embargo, se contradice al comentar que las centrales obreras estaban al tanto del proceso de análisis sobre estabilidad laboral y al mismo tiempo dice que el documento no fue socializado.

“El proyecto está abierto porque no solamente se va a plantear el proyecto de estabilidad. (Las centrales obreras) sabían que se iba a abrir un proceso de análisis para establecer las negociaciones, para plantear cuáles son las medidas más convenientes. El proyecto es un borrador de todas las ideas de lo que se va a trabajar, pero el borrador no fue socializado porque estaba en análisis jurídico dentro del equipo de la Presidencia de la República, por lo tanto la revisión particular, no”, se contradijo.

Agregó que el proyecto está avanzado pero sólo lo que se refiere a las propuestas generales, que es con lo que se abre la mesa de trabajo para que luego los técnicos redacten, cuando se llegue a un consenso.

Noticia en desarrollo.