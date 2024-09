Ordenan sumario en el Comando de Defensa Interna

El sumario se realiza luego de denuncias sobre la supuesta distribución a los militares de alimentos vencidos, además de la presunta mala calidad del servicio en el casino (comedor). Asimismo, los miembros del CODI realizaron la denuncia que indica que los neumáticos de los vehículos que utilizan están en deplorables condiciones.

De acuerdo a los denunciantes, cada corto tiempo los neumáticos de los móviles explosionan debido a la constante reutilización de los mismos. Esto puede ocasionar accidentes que incluso pueden involucrar a terceros, lamentaron.

Otra de las denuncias fue realizada por un personal táctico del CODI, que presta servicio en Yby Pytã, Canindeyú. En un informe escrito el uniformado aseguró que recibió la orden de un superior para dejar su función en la Sub Área de Pacificación (SAP), número 5, para viajar a Asunción donde debía hacer asado.

“Tengo el honor de dirigirme al señor comandante de BN FF EE (Batallón de Fuerzas Especiales), con el objeto de informarle los hechos ocurridos el día jueves 12 del corriente año. Siendo las 08:00 recibo un mensaje de texto del My Inf RAÚL MOSCARDA, para presentarme ante el en la Casa Comando. Encontrándome ahí me manifiesta su intención de desplazarse en la ciudad de Asunción por permiso especial diciéndome si le podría acompañar para ayudarle en un evento (hacer asado). Me menciona que conseguiría los permisos pertinentes para mi desplazamiento y me estaría avisando en el trascurso del día (sic)”, culmina.

El sumario

Según la Orden Particular número 201, con fecha 21 de setiembre, del Comando de las Fuerzas Militares, los miembros de la comisión sumarial son el general de División Oscar Ramón Estigarribia Páez, como el oficial preventor, en tanto que el coronel Patricio Renán Bogado Milichi fue nombrado como asesor institucional, el teniente de Justicia Militar Sergio Mario Florentín Paniagua como secretario y el suboficial de Infantería Derlis Monges Castillo como dactilógrafo.

El comandante del CODI es el general de Brigada Abel Eulogio Acuña Cabañas, quien fue nombrado el 4 de diciembre de 2023.

La base del CODI se encuentra en la ciudad de Arroyito, departamento de Concepción.