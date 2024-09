Gremio Médico niega frenar compra de medicamentos a niños AME y exige auditoría al Fonaress

Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, negó que estén frenando la compra de medicamentos por parte del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress) para niños pacientes con atrofia muscular espinal (AME). Realizó la aclaración debido a que familiares de los pacientes afirmaron que las medicinas se estaban acabando y el representante de los médicos en el Fondo se oponía a la compra, exigiendo una intervención de la Contraloría General.

“Aparte de que se personalizó como si fuera un antojo particular de una persona, y eso no se ajusta a la realidad”, indicó Rodas. Explicó que el pedido de medicamentos no se ajusta al protocolo existente en el Fonaress, por lo que se pidió convocar a una junta médica. “Nosotros actuamos en base a lo que está establecido en el protocolo”, afirmó.

Rodas aseguró que esto es totalmente independiente a las denuncias de irregularidades que el Círculo realizó en torno a la instancia. “Nos vemos obligados a aclarar a la opinión pública”, expresó, y dijo que están luchando contra la corrupción existente. “Cuando vos tocás ciertos hilos en este país, atenete a las consecuencias”, indicó, en referencia a que se estaría intentando desvirtuar las denuncias.

¿Qué denuncia el Círculo Paraguayo de Médicos?

El Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) había solicitado hace un mes, a la Contraloría Genera de la República (CGR), el control y fiscalización del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress). El gremio afirma que existen inconsistencias detectadas en la gestión del fondo, que sería de unos US$ 20 millones, destinado a cubrir enfermedades catastróficas.

Entre lo denunciado, se cita la ausencia de balances y auditorias establecidas en la ley, “selectividad de los fondos”, que únicamente dan cobertura a patologías declaradas en la ley, sin posibilidad de incorporar otras enfermedades, y variaciones constantes en los montos de precios unitarios de los productos o medicamentos adquiridos.

Amplían denuncia en torno a Fonaress

Rodas comentó hoy, que ayer de tarde entregaron una ampliación a la denuncia a la Contraloría, aportando mayores datos para que la institución pueda realizar la investigación.

La información es en relación a los fondos de financiación de la dependencia. “Los que financian Fonaress son las empresas que explotan juegos de Azar, entonces ellos deben entregar por ley todos los premios que no fueron retirados”, comentó.

“Automáticamente la empresa debe pasar el 50%. ¿Y eso quién controla? Conajzar (Comisión Nacional de Juegos de Azar). Y aparentemente hay dudas, porque Conaress va y retira directamente sin controlar”, explicó el presidente del CPM. Indicó que ya hay profesionales designados para este caso y los médicos esperan que se lleve a cabo una auditoría.