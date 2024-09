Atención fotógrafos aficionados y profesionales: el lunes cierran las inscripciones para concurso del Mercosur

La sexta edición del Concurso de Fotografía del Mercosur busca visibilizar las principales obras y proyectos financiados por el Fondo para la convergencia estructural del mencionado organismo, conectándolos con el desarrollo de las comunidades y con el bienestar del ciudadano.

Las fotografías deberán ser presentadas únicamente en archivo digital, en formato .JPG/ o .PNG/, ya sea a color o en blanco y negro con una resolución mínima de base de 3.500 pixeles, en alta resolución (300 dpi).

El tamaño máximo del archivo debe ser de cinco MB (megabytes). Los nombres de los archivos deben ser identificados con el título de la foto (ej: Mercosur.PNG), indican.

Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas hasta el lunes 30 de septiembre a las 23:59 (hora de Uruguay). Los concursantes deben ser mayores de 18 años.

El objetivo es capturar desde una perspectiva artística la materialización de la solidaridad entre los países del Mercosur al proporcionar recursos no reembolsables que financian obras emblemáticas que promueven el desarrollo y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

Premios

Se premiarán cuatro imágenes fotográficas teniendo en cuenta la calidad, creatividad, originalidad y ejecución artística.

Los premios se repartirán de la siguiente manera: primer premio: U$S 1.000; segundo premio: U$S 800; tercer premio: U$S 400 y cuarto: U$S 200.

El jurado evaluará la validez artística de las fotografías, la calidad técnica del procesamiento de las mismas, su pertinencia de acuerdo a la temática establecida y su adecuación al objetivo fijado en las bases del concurso. Las resoluciones tomadas por el jurado tendrán carácter definitivo.

En caso de consultas sobre las bases del concurso está habilitado el correo electrónico concursofotografia@mercosur.int