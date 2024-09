Salud cero: pacientes esperan más de 12 horas y duermen en el piso para sacar turnos en Hospital de Luque

La atención médica en los hospitales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) es habitualmente un dolor de cabeza para el paciente, pues debe presentarse de madrugada para lograr obtener un turno con el especialista que requiere.

Lea más: Video: pacientes en la espera para conseguir turnos en Hospital de Luque

Pese a que no debería ser de ese modo, en Paraguay se ha normalizado tener que esperar varias horas en una interminable fila y, posteriormente, aguardar varias horas más para recibir asistencia de un médico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el Hospital General de Luque, los pacientes que requieren de una cita médica incluso se están presentando un día antes para obtener un número, que es entregado en el establecimiento de salud a partir de las 5:00. Ante las cámaras de ABC TV, los pacientes contaron hoy que llegan por la noche al hospital y duermen en el piso para asegurar un lugar al día siguiente.

Hospital de Luque: pacientes esperan más de 12 horas para conseguir número

La señora Bernardina Valdez, que estaba esperando esta mañana para consultar con un alergista, contó que consiguió turno para la cita médica, pero para ello tuvo que formar fila por más de 12 horas.

“Ayer a las 7:00 de la tarde ya vine para formar fila, amanecí acá. A las 5:00 de la mañana comenzaron a dar los números y a partir de las 07:00 comienza a atender la doctora. Dormimos en el piso, no hay caso; la gente que no amanece acá, no consigue número”. lamentó la mujer.

Lea también: Salud cero: Horas de espera y falta de medicinas impacientan en el Hospital de Luque

La paciente –una adulta mayor– contó que muchas veces incluso hay pacientes que llegan a las 15:00 del día anterior para lograr marcar una cita médica con algún especialista en concreto. “Para consultar con una diabetóloga, hay que venir a las 3:00 de la tarde ya, para amanecer acá y conseguir número. Es larga la espera, pero qué podemos hacer, la pobreza obliga”, dijo, afirmando así que muchos paraguayos no disponen de un seguro médico privado.

Otra mujer que necesitaba la atención de un especialista por un problema en la audición contó a ABC TV que llegó hoy, antes de las 6:00, buscando asistencia, pero que todavía no lograba ser atendida por un médico.

A veces hay medicamentos y otras no, dicen pacientes

Lourdes Ramírez, quien estaba acompañando a su esposo para un tratamiento de diálisis, contó por su parte que debieron acudir de madrugada al hospital para iniciar el tratamiento a las 6:00.

La mujer manifestó que actualmente se dispone de todas las medicinas, pero que siempre existe el miedo de no tener el fármaco que requieren para el tratamiento. “Nuestro país es un poco inestable, un día hay (medicamentos) y otro no”, lamentó.

Pese a las falencias, los pacientes que acuden al Hospital General de Luque, valoraron el trabajo de los profesionales de la salud, afirmando que la atención es buena.