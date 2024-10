Sequía extrema: Erssan pide racionalizar agua; Central es la zona más afectada

El departamento Central es el más afectado por la disminución en el suministro de agua, afirmó esta mañana Cristina Muñoz, presidenta del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan). La etapa crítica en la provisión del vital líquido es debido a la falta de lluvias y los incendios forestares, aseguró Muñoz, quien pidió a la ciudadanía tomar conciencia y comenzar a racionalizar el uso de agua.

“Desde el 2019 que estamos teniendo sequías permanentes y eso afecta el caudal, no solo de los ríos y arroyos, sino también de los pozos, que hay más de 8.400 en todo el país. Hay zonas más críticas que otras. Por ejemplo, el departamento Central, que tiene más de 600 sistemas de agua, tiene mayores problemas que otros departamentos. Desde Fernando de la Mora, San Lorenzo, ya hay problemas de agua”, aseguró Muñoz a ABC TV.

La presidenta de la Erssan expresó que han iniciado mesas de trabajo con los prestadores de agua de zonas críticas, a fin de acordar los planes de contingencia que deben aplicar. “Los prestadores tienen la obligación de presentar planes de contingencia. Si no hay agua en una zona, tiene que llegar como sea, de alguna forma, así sea en pequeños tanques o a través de camiones cisternas, a través de lo que sea, pero tiene que llegar”, enfatizó.

Sequía extrema: piden a la ciudadanía tomar conciencia

Muñoz resaltó que todos los servicios brindados a través del sistema de agua potable por redes es para consumo humano, pero que, lastimosamente, en nuestro país se usa para todo. Indicó que la población debe ir tomando conciencia y adoptar medidas, como el tener pequeños reservorios de agua.

“Paraguay era un país privilegiado de la naturaleza, porque teníamos agua en abundancia y nadie esperaba esto, estábamos acostumbrados a usar el agua, pero tenemos que cambiar ahora nuestra actitud”, instó.

Muñoz aconsejó a las personas que tienen pileta, por ejemplo, no realizar el cambio de agua frecuentemente. “Estamos en primavera y ya tenemos problemas de falta de agua”, enfatizó.

Central y Chaco tendrán más problemas por falta de agua en verano

La presidenta de la Erssan refirió que el departamento Central y el Chaco serán las regiones que tendrán mayores problemas de agua durante el verano. “Hay medidas ya tomadas por el Gobierno que pueden ser una solución, por lo menos para el Chaco central y para varias comunidades indígenas”, afirmó.

Muñoz indicó que en Paraguay solo el 62% de todas las conexiones del país utilizan micromedidor, y que el resto hace uso del agua sin medidor, es decir, sin límite de uso.

“Si uno tiene medidor, como que se auto regula y usa el agua más adecuadamente y lo que no está usando inadecuadamente, le sirve a otra familia. El 84,9% de la población está recibiendo agua a través del sistema por redes. No significa que el resto no tenga agua, sino que están teniendo por otra vía, no por cañerías”, sostuvo.

Detalló que en Paraguay hay 6.224 prestadores del servicio de provisión de agua potable. La principal es la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). Además, existen unas 2.500 juntas de saneamiento, 300 sistemas privados entre otros.