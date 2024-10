Fuerte reclamo de sacerdote en entrega de patrullera en San Pedro

En la explanada de la Gobernación de San Pedro, en presencia de altos jefes policiales y autoridades políticas del país, se entregaron 12 nuevas patrulleras para el segundo departamento. Durante el acto, el sacerdote Juan Carlos Palacios, antes de la bendición, pronunció un fuerte reclamo por dejar siempre en el último lugar a la capital departamental y fue ovacionado por los presentes.

En el departamento de San Pedro existe fuerte rivalidad entre la zona norte y sur, entre la ciudad de Santaní y San Pedro de Ycuamandyyú. Como así siempre ocurre, las inversiones o beneficios del gobierno central se centran más hacia el sur, sobre todo en Santaní, por el peso político de las autoridades de turno, como volvió a ocurrir esta vez y fue el punto de reclamo del sacerdote sampedrano.

Lea más: Zenaida y su pareja usan minibus del Congreso para viajar cada fin de semana a Tacuatí, confirma intendente

Santaní recibió una nueva patrullera, no así San Pedro de Ycuamandyyú, también un nuevo móvil fue entregado a la comisaría de Castillo Cue, comunidad del concubino de la senadora Zenaida Delgado, quien estuvo en el acto. “Pregunte recién, me dicen que ni una patrullera nueva queda para la capital departamental, siempre nos dejan de lado, en la capital de la ciudad. Necesitamos más acompañamiento, es el reclamo de la gente que nos llega a nosotros, escuchamos estos reclamos, aprovecho en que están las personas responsables que puedan atender, siempre San pedro queda al último, hace mucho andamos así. Se aguanta, se pide, pero siempre quedamos último, no se enojen, simplemente le decimos que necesitamos seguridad”, dijo y fue muy aplaudido por los presentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El director de Policía, comisario Blas Vera, dijo que en diciembre recibirán más patrulleras y que todas las comisarias van a contar con nuevo móvil, destaco el trabajo que realizan, a veces incluso trabajan como ambulancia. El gobernador de San Pedro, Freddy D´eccleesiis, agradeció por dotar de herramienta a la policial y se necesita apoyar el trabajo policial en la lucha contra el crimen organizado.

Desde el Viceministerio de Seguridad manifiestan que las patrulleras están equipadas con todas las herramientas y que también se aumenta el cupo de combustible para cada móvil. Prometen para este año otra cantidad similar para el segundo departamento.