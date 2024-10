Incan: nombran a Nick Ocampos como nuevo director general; pacientes están en contra

A través de la Resolución N° 4.023, con fecha de hoy, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) designó al doctor Nick Derlys Eladio Ocampos Mendoza, como nuevo director general del Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

La resolución fue firmada por la ministra de Salud, doctora María Teresa Barán, luego de una intervención del hospital oncológico que duró 60 días, tras la renuncia del doctor Raúl Doria, fuertemente cuestionado durante su administración.

“El nombramiento del doctor Ocampos Mendoza sigue los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional y el Código Sanitario, que facultan al Ministerio de Salud a coordinar y administrar las acciones sanitarias en el país, garantizando el bienestar social de la población. Además, se refuerza el compromiso del ministerio con el fortalecimiento de las instituciones clave en la lucha contra el cáncer en Paraguay”, dice el comunicado de Salud Pública en el que se dio a conocer el nombramiento del médico.

Incan: pacientes rechazan nombramiento de nuevo director

Juana Moreno, en representación de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), indicó que rechazan el nombramiento del doctor Ocampos y emitieron un comunicado en apoyo a la doctora Jabibi Noguera, quien fungió de interventora del Incan durante los últimos 60 días.

Moreno indicó que como medida de protesta, se movilizarán mañana frente a la sede de la cartera sanitaria en Asunción. “Desde las 8:00 vamos a estar frente al Ministerio de Salud, no estamos de acuerdo con el nombramiento del doctor Nick Ocampos, creemos que no reúne el perfil. No es oncólogo, además existen otros ítems que no satisfacen nuestras expectativas”, afirmó.