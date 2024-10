Incan se “tiñe” de rosa, pero no cuenta con medicamentos, insumos ni estudios para pacientes

Los pacientes a diario se tropiezan con los problemas de falta de medicamentos, insumos, y una pésima infraestructura en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan). A todo esto, se suman la falta de insumos para realizar estudios médicos.

Actualmente, las autoridades del Incan, antes de priorizar a los pacientes en la provisión de medicamentos y la agilización de los agendamientos para realizar estudios médicos, se preocupan en pintar, y colocar telas y papeles de color rosa en todo el hospital.

Los pacientes lamentaron la situación, porque muchos llegan al lugar desde lugares lejanos del país, y si bien manifestaron que es bueno encontrar un sitio bien decorado, es mejor hallar solución a los problemas de salud.

El paciente Euclides Ríos, contó que llegó hasta el Incan desde Pilar debido a un fuerte dolor en la cintura. Lamentó que en Urgencias no recibió atención para acceder a un analgésico para el dolor que padecía.

Criticó, que los médicos no estaban para atender a los pacientes. Dijo, que recién al día siguiente pudo consultar, y le indicaron un calmante.

“Desde que vine ya habré gastado fácilmente unos G. 3.000.000 entre medicamentos, estudios, traslado hasta acá. Ahora me pidieron hacer una resonancia, pero no pude hacer porque nos dijeron en Asunción que no hay insumos para hacer el estudio”, lamentó el paciente.

José Cristaldo, familiar de una paciente oriunda de Guayaibí del departamento de San Pedro, contó que desde que llegaron al Incan tuvieron que hacer estudios en el sector privado. Esto porque solo acceden a turnos que se extienden de dos a tres meses en adelante.

El Incan actualmente atraviesa por varios problemas tras la renuncia del ex director general Dr. Raúl Doria. Ahora el Ministerio de Salud, nombró a la Dra. Jabibi Noguera como nueva directora del Incan. Noguera estuvo a cargo de la intervención del Incan tras la renuncia del director Doria. Su designación fue a pedido de los pacientes oncológicos debido a que rechazaron la designación del doctor Nick Ocampos como nuevo director general del hospital oncológico.