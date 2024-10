Ayolas: pescadores piden subsidio justo para la temporada de veda

Agustín Segovia, de la Asociación de Pescadores Profesionales del Río Paraná, expresó que en varias reuniones que se llevaron adelante en el Mades, en la ciudad de Asunción, se habló sobre la ampliación gradual de los días de la veda pesquera. Sin embargo, en ningún momento hubo conversaciones relacionadas al subsidio que reciben cada año los trabajadores del sector pesquero comercial por tener que salir obligatoriamente del río durante el periodo en que la actividad pesquera está prohibida.

Manifestó que está de acuerdo con la preservación y el respeto de la fauna ictícola, pero que es necesario que los compañeros puedan recibir un oxígeno económico justo para poder mantener a sus familias durante la temporada de veda pesquera. En muchos casos, el desembolso del subsidio que se canaliza a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) es muy bajo y no alcanza para subsistir durante toda la veda.

“En Ayolas, desgraciadamente, no existe muchas fuentes de trabajo para que los pescadores puedan obtener un sustento temporal. Al no contar con un ingreso económico, tienen que pescar únicamente porque no van a dejar que sus familias pasen necesidades”, agregó.

En otro momento, declaró que es necesario que se realice un estudio de modificación del Decreto 2319, que establece la creación del programa de asistencia a pescadores del Territorio Nacional, dirigido a familias en situación de extrema pobreza durante la vigencia de la veda pesquera.

“Con la disposición actual, durante la veda, muchos pescadores del territorio nacional que debieran ser beneficiados con el subsidio por dejar de pescar no reciben este respaldo económico”, finalizó.

