El comunicado de la familia de Félix Urbieta a ocho años de su secuestro

La familia de Félix Urbieta emitió un comunicado al cumplirse ocho años de su secuestro cuando este estaba en su estancia “San Francisco”, ubicada a 15 kilómetros del centro urbano de Horqueta. El 12 de octubre de 2016 fue secuestrado Urbieta Ramírez por dos jóvenes que llegaron hasta el lugar, uno de ellos era el hijo de Lourdes Bernarda Ramírez, sobrina del hacendado, y esposa de Alejandro Ramos Morel. Uno de esos jóvenes, era Alejandro Antonio Ramos Ramírez, quien falleció el 1 de agosto de 2021 tras un enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

“Nos reunimos hoy, con el corazón apesadumbrado, para recordar a nuestro padre don Félix Urbieta, quien lleva 8 largos años secuestrado; 8 años de incertidumbre, de dolor profundo, y de una ausencia que se siente cada día más. Pero también son 8 años de lucha incansable, de amor y de esperanza inquebrantable”, expresan en el documento.

Describen que con cada día que pasa, el vacío que les dejó la ausencia de Félix Urbieta es cada vez más grande, así como también el compromiso de exigir justicia.

“Cada día que pasa, el vacío se hace más grande. Pero también es cierto que con cada año que conmemoramos, el compromiso de recordar y exigir justicia se fortalece. No podemos, no debemos, permitir que Félix se convierta en un número más en las estadísticas de personas secuestradas. Su vida y su historia merecen ser recordadas. Y nosotros, como comunidad, tenemos la responsabilidad de mantener su nombre presente, de exigir que esta deuda sea saldada. La desaparición de nuestro padre no solo nos arrancó su presencia física, sino también nos condenó a vivir con una herida que no cierra, con la angustia diaria de no tener respuestas”, indican.

Recuerdan a secuestrados del EPP

La familia de Félix Urbieta no solo recordó al miembro de su familia que fue secuestrado por el grupo criminal Ejército del Mariscal López, también recordó a las otras víctimas del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“Hoy no solo recordamos Félix, sino también alzamos la voz por todos aquellos que han sido silenciados y olvidados como Edelio y Oscar. Porque no es solo una cuestión de recordar, sino de exigir que las autoridades hagan lo que les corresponde, otorguen recursos, y cumplan las promesas que hicieron cuando recién asumían el cargo, que otorguen la prioridad que realmente este asunto de secuestros merece. Pedimos verdad, pedimos justicia, pedimos respuestas. No podemos descansar mientras nuestro padre siga secuestrado, así como Edelio y Óscar”, recordaron.

La familia de Félix Urbieta remarcó que pese a sufrir la ausencia de su padre, hoy en día siguen en pie, firmes en que el amor y la memoria son mucho más fuertes que la indiferencia y el olvido.

“El dolor de su ausencia sigue siendo una herida abierta, pero también es un motor que nos impulsa a seguir adelante, a no rendirnos. Cada día que pase sin justicia será un día más en el que su recuerdo nos acompañe como una deuda pendiente, una deuda que todos debemos asumir y reclamar que sea pagada. Hoy, al cumplirse estos 8 años, no podemos más que reafirmar nuestro compromiso de seguir exigiendo justicia, de seguir buscando, de no bajar los brazos. De pedir que se asignen más recursos, no solo al pago de informantes, sino en tecnología, en dotar de elementos a las fuerzas policiales para que puedan cumplir con su misión. Hoy, 8 años después, seguimos de pie, más firmes que nunca, con la certeza de que el amor y la memoria son más fuertes que la indiferencia y el olvido”, finalizan.