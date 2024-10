San Patricio: matadero municipal en mal estado genera quejas

Ricardo Benítez, poblador del barrio Concepción del distrito de San Patricio, departamento de Misiones, manifestó que es muy difícil tener que seguir aguantando la situación que arrastran desde hace tiempo. En 2023, habían solicitado al intendente Fabián Almada (PLRA efrainista) una solución a sus reclamos. El ejecutivo les manifestó que se buscaría subsanar el problema, pero que tropieza con falta de recursos económicos.

“Este martes vamos a manifestarnos, ya es imposible vivir así; el intendente fue elegido por el pueblo para atender nuestros reclamos. Acá no hay nada en su contra, solamente pedimos una solución a este problema”, dijo Benítez.

Roxana Álvarez, pobladora de la zona afectada, expresó que están cansados del mal olor que hay, las moscas invaden las viviendas y, en época de calor, la hediondez es mucho más fuerte. “Son muchos los vecinos, hay muchos niños. Inêtereíma el matadero; ellos quieren tapar el pozo, pero ya es imposible. Estamos cansados de ellos realmente. Cada vez que pedimos que cambien de lugar, desde la municipalidad dicen que no hay recursos; eso no es la solución. Tienen que cambiar el matadero de acá porque no se puede seguir viviendo así”.

Por su parte, Fabián Almada dijo que entiende el reclamo de los vecinos, que se trata de una problemática de crecimiento urbano; con el tiempo, la gente se fue acercando a la matadería y se genera este tipo de problema. En estos días, se reunirá con los afectados y los concejales municipales para ver qué camino tomar.

”La solución no será fácil ni tampoco inmediata, porque se necesita un terreno alejado de la comunidad, que no se tiene. Después están los trámites burocráticos para la construcción del nuevo matadero, que lleva muchos requisitos. El principal problema que hay es la falta de recursos económicos; la inversión requerida es de entre G. 800 millones y G. 1.000 millones″, manifestó Almada.

Además, dijo que se buscará la solución en forma conjunta con los pobladores; mientras tanto, se tocarán puertas en otras instituciones, como la Gobernación de Misiones y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), para conseguir los fondos necesarios para financiar el nuevo degolladero.

