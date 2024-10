Superintendencia de Salud: Roberto Melgarejo renuncia a concurso y pide investigación de la Fiscalía

La semana pasada, el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) -en conferencia de prensa- aseguró que el doctor Roberto Melgarejo, actual superintendente interino de Salud, presentó documentos auténticos de contenido adulterado en su carpeta de concurso para ocupar la titularidad de la Superintendencia de Salud. Según indicaron, Melgarejo habría presentado al menos 13 certificados de participación a congresos médicos de contenido falso por lo que pidieron que sea descalificado.

Una semana después, el doctor Melgarejo respondió hoy -en rueda de prensa- que ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público, asegurando que han mancillado su nombre con acusaciones falsas. El médico dijo que esos certificados que validan su participación en congresos médicos y que son cuestionados por el CPM, son totalmente auténticos y que tiene forma de probarlo.

“Hemos hecho una denuncia en la Fiscalía General del Estado, en donde yo mismo he solicitado que se abra una carpeta de investigación ante esos hechos, para poder demostrar en el órgano competente, en el Ministerio Público, la veracidad de los hechos, mi versión y, sobre todo, para salir indemne de esta situación”, expresó Melgarejo.

En la conferencia de prensa realizada esta tarde, Melgarejo anunció también que ha decidido desistir del concurso público de títulos, méritos y actitudes para el cargo de Superintendente de Salud que inició el Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Aseguró que el procedimiento “está viciado” desde sus inicios y que prefiere dar un paso al costado.

“He sido sujeto de grandes e inmisericordes agresiones, de infamia, proferidas por el doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, desde que asumí el cargo de superintendente en forma interina. Tratando de desprestigiarme personalmente y profesionalmente, han faltado al principio de objetividad e imparcialidad como miembro del Consejo Nacional de Salud y la Comisión de Selección ante el concurso que han llamado”, afirmó Melgarejo.

El superintendente de Salud en ejercicio agregó: “Ante este escenario, que solo busca desprestigiarme y apartarme del camino, hoy presenté también mi desistimiento al concurso para superintendente de Salud. He presentado la nota donde me aparto del concurso y veremos qué sucede con el concurso, que yo creo que está totalmente viciado de nulidad desde el principio”.

Melgarejo afirmó que los ataques hacia él iniciaron en el momento que comenzaron controles que en 25 años no fueron realizados por la institución, como la fiscalización de entidades prestadoras de servicios de salud y controles a entidades de medicina prepaga.

“En estos seis meses hemos realizado grandes actividades, que si bien es cierto aún falta mucho, es el inicio de muchas acciones que venimos planificando. Estamos hablando de un negocio que factura US$ 411 millones al año, sean estas entidades de medicina prepaga lucrativas u organizaciones no lucrativas (ONG), donde la utilidad del ejercicio 2023 fue de US$ 89.894.000; es un gran negocio en el sector de la salud, que no desean y no quieren control”, manifestó.

Sobre las acusaciones realizadas en su contra por el doctor Jorge Rodas, presidente del CMP, Melgarejo afirmó que Rodas tiene “gravísimos antecedentes” y que debería “estar en Tacumbú”.

“Creo que hay unos oscuros intereses detrás de esto, por parte del doctor Rodas, que presenta gravísimos antecedentes en su actuar como profesional médico. No sé cómo hasta hoy puede tener registro profesional de médico teniendo estos antecedentes. En el 2011 él fue destituido por extirpar órganos sanos a pacientes sin sus consentimientos”, afirmó.

Melgarejo aseguró que sin el consentimiento de los pacientes, Rodas operó a 23 personas y una de ellas falleció por su imprudencia. “Él es el menos indicado en hablar porque no tiene autoridad ni moral ni ética, mucho menos profesional”, dijo.

El superintendente de Salud agregó que: “Por interpósita persona en aquella época, estando yo en otra institución relacionada a la salud, solicitó mi apoyo para que pueda interceder con el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina. Al enterarme del caso, por supuesto que me negué a darle todo tipo de apoyo ante semejante aberración e irresponsabilidad”.

Melgarejo indicó que este hecho también ha “colaborado” a que Rodas esté “obsesionado con la Superintendencia de Salud”, un cargo que ocupó por resolución de Recursos Humanos de Salud Pública, pero del que fue removido en 2018, tras pedir la clausura de las áreas de urgencias del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Hospital General Barrio Obrero.