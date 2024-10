Están fundiendo Yacyretá: ¿Quiénes son los responsables?

La Voz de Misiones (LVM) (Argentina), en los párrafos introductorios a una entrevista con el arquitecto Óscar Thomas, recuerda que es la segunda vez que reaparece públicamente, luego de un posteo en su cuenta Facebook en junio, ocasión en la que cuestionó los despidos en la entidad y acusó a la administración del Ing. Alfonso Peña, actual director argentino de la EBY, de “estar fundiendo” a la empresa hidroeléctrica binacional.

En la entrevista que LVM publica desde el lunes último, señala que Thomas renueva sus afirmaciones de desfinanciamiento de la binacional, cuya responsabilidad endilga al actual gobierno argentino, encabezado por Javier Milei.

El medio posadeño pidió al exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que ampliase su conclusión acerca de que el actual gobierno está fundiendo Yacyretá, petición a la que accedió del modo siguiente: Yacyretá generó en los últimos cinco años un promedio de 23 millones de MWh, por la que debió recibir “unos 1.200 millones de dólares”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si dividimos ambas cantidades, concluiremos que Thomas utilizó la tarifa de US$ 52,2/MWh, valor actualizado del que habían establecido en la Nota Reversal del 9 de enero de 1992 -impugnado por el Poder Legislativo paraguayo -, cuando decidieron imponer una tarifa política de US$ 30/MWh.

Nadie paga, según exdirector de la EBY

“Si Argentina retira de Yacyretá el 62% de energía, debería pagar a Yacyretá por esa producción, 744 millones de dólares, de los cuales no transfiere más del 25% de esa suma; y si a eso sumamos que Paraguay retira el 38% y no transfiere ningún dólar por la energía que consume ¿qué piensa usted cree que le podría ocurrir a las finanzas de Yacyretá?, inquirió Thomas.

En rigor, el 38% que atribuye a la tasa paraguaya de aprovechamiento de la energía de Yacyretá no es real, si exploramos en los 30 años de producción que acumula la binacional las proporciones, promedios, etc. más precisos, comprobaremos que en ese lapso, el 92,69% aprovechó el sistema argentino y que el 7,71% sobrante le dejaron al Paraguay.

En más de una ocasión, las autoridades de la EBY, y de nuestro país inclusive, destacaron que los gastos de la margen derecha del proyecto los están solventando, apenas, con los pagos de la ANDE. Claro, si es por el 7,71%, es lógico que también infieran que son insuficientes, inclusive para mantener las actividades de rutina.

A la pregunta que buscaba conocer la relación “con la margen paraguaya”, así como con la deuda y los compromisos administrativos “que no se cumplieron”, Thomas respondió que la EBY debería resolver esa situación “y las Altas Partes, sus compromisos. La EBY es quien debe la mayor cantidad de dinero al Tesoro argentino y debería pagarlo”, aseveró.

¿Quién debe a quién en Yacyretá?

Si aplicamos la fórmula a la que recurrió el ex director de la EBY entre el 2002 y el 2014, nos enteraríamos de que su país aprovechó entre 1994 y julio de 1994 nada menos 415.282.000 MWh (el 92,69%), si multiplicamos esta cantidad de energía por la tarifa actualizada de 1992, US$ 52,2 concluiríamos que Argentina debió pagar a la EBY US$ 21.677.720.400. Entonces, una vez más, ¿quién debe quién en Yacyretá?, es la pregunta que cae por su propio peso.

Acerca de las versiones de privatización cuyas rachas de nuevo golpean las compuertas de la hidroeléctrica, Thomas respondió que “no se puede privatizar, porque hay muchos aspectos jurídicos y administrativos que son de exclusiva incumbencia de los gobiernos parte del Tratado de Yacyretá, que han delegado en la EBY”. El primer intento por privatizar la hidroeléctrica fue durante el gobierno de Carlos Saúl Menem.