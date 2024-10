Rotavirus ¿Cuándo aplicar al bebé la vacuna oral que previene casos graves de diarrea y vómitos?

El rotavirus es un virus altamente contagioso que causa diarrea y vómitos intensos, advierte el Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Habitualmente, la infección por rotavirus afecta principalmente a bebés y niños pequeños, debilitando al paciente a raíz de la deshidratación que puede llegar a ser grave e incluso mortal si no se trata a tiempo.

Desde Salud Pública indican que la mejor manera de proteger a los más pequeños de esta enfermedad es a través de la vacunación.

“El rotavirus se propaga fácilmente entre lactantes y niños pequeños, causando síntomas graves en aquellos que no están vacunados. La vacuna no solo protege al niño de los episodios de diarrea y vómitos, sino que también reduce las probabilidades de ausencias en la escuela o guardería, permitiendo que los padres no tengan que faltar al trabajo”, expresan desde la cartera sanitaria.

Rotavirus: dos dosis de vacuna oral está establecida en esquema regular

En Paraguay, el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) incluye la vacuna Rotarix® (RV1) en el calendario regular de vacunación, afirman desde Salud Pública. Esta vacuna que es oral, debe ser administrada en dos dosis ofreciendo una protección eficaz contra el virus, aseguran.

La primera dosis de la vacuna contra el rotavirus se suministra a los dos meses de vida del recién nacido y posteriormente, la segunda dosis, a los cuatro meses de vida. “Es importante que la primera dosis sea administrada antes de que el niño o niña cumpla 15 semanas y que complete el esquema antes de los ocho meses de edad”, resaltan desde el PAI.

Vacuna es seguro y eficaz, dice Salud Pública

La vacuna Rotarix® (RV1) es segura y eficaz, afirman desde el Ministerio de Salud. Alegan que los efectos secundarios del biológico suelen ser leves y temporales, entre los que destacaron la irritabilidad del bebé y a veces, vómitos leves.

“Aproximadamente 9 de cada 10 bebés vacunados estarán protegidos contra las formas graves de la enfermedad y, 7 de cada 10 estarán protegidos contra cualquier gravedad del rotavirus”, afirman desde Salud Pública.

Para conocer los centros de vacunación más cercanos, el Ministerio de Salud invita a visitar la página web www.vacunate.gov.py o llamar a la línea 138 para obtener información detallada.