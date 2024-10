Cuestionan loteamiento de un campo comunal con autorización de la Municipalidad de Caballero

El inminente despojo del campo comunal “Paso Py Pucu” del distrito de General Bernardino Caballero (departamento de Paraguarí) con una dimensión de 153 hectáreas, afecta a los ocupantes distribuidos en las compañías Zorrilla Cue, María Auxiliadora y Horqueta. El inmueble fue expropiado en el año 1969 a favor del entonces Instituto de Desarrollo Rural (IBR), hoy Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

El campo comunal cuenta con 153 hectáreas destinadas a pastaje y brebaje de animales vacunos, aunque también hay personas que viven dentro de la propiedad. Sin embargo, los herederos de los dueños a quienes se les expropió hace 55 años por decreto del Poder Ejecutivo N° 7861/69 vendieron a dos empresas inmobiliarias. Ahora, una de ellas está loteando 13 hectáreas y existen planes de fraccionamiento de otras 104 hectáreas.

Los lugareños aseguran que, por los años que llevan asentados en el lugar, es una comunidad que cuenta con todos los servicios: agua, energía eléctrica, escuelas y una capilla. No se les puede despojar de sus tierras, que por derecho les corresponden, explicó uno de los lugareños, Alexis Ayala.

Los pobladores se reunieron con las autoridades municipales y del Indert para solicitar la suspensión de los fraccionamientos, pero hasta el momento no tienen solución. En la Municipalidad, por resolución N° 169/2023, ya se autorizó el loteamiento de 13 hectáreas con 5,261 metros cuadrados, solicitado por la inmobiliaria Harrison Propiedades, de Adrián Harrison, denunció Ayala.

Agregó que ahora tienen conocimiento de que siguen ingresando más pedidos de fraccionamiento. En ese sentido, mencionó que otra inmobiliaria, Sauber Paraguay SA, propiedad de Delicia Gertrudis Chaves Haussman y Ariel Gustavo Chaves Haussman, está solicitando el fraccionamiento de otras 104 hectáreas del campo comunal, despojando a los pobladores de sus tierras.

Manifestó que supuestamente los directivos del Indert ya remitieron un informe a la Municipalidad caballerense para que deje sin efecto la resolución de aprobación del loteamiento a favor de la inmobiliaria Harrison. Además, dijo que se presentaron en la Municipalidad para hablar con el intendente, pero no fueron recibidos.

Sin embargo, la asesora jurídica de la Municipalidad, abogada Leticia Torres, afirmó que ningún documento del ente agrario ingresó a la institución comunal. Incluso, en reiteradas ocasiones solicitaron un informe y la documentación que demuestre que el Indert es propietaria del campo comunal, indicó.

Es propiedad privada, se expropió y el Estado nunca pagó

El campo comunal se encuentra en una propiedad privada y, por decreto del Poder Ejecutivo en el año 1969, se expropió a favor de 40 familias asentadas en el lugar. Sin embargo, supuestamente el Estado nunca pagó por el inmueble ni regularizó su posesión como campo comunal, y ahora sus herederos están vendiendo, explicó la abogada Torres.

Manifestó que, hasta el momento, ni los ocupantes ni la gente del Indert presentaron el título de la propiedad, que fue desafectada a favor de los lugareños. Tampoco cuentan con escritura pública ni está inscripto en el Registro Público de la Propiedad como inmueble del ente rural. El sitio es una propiedad privada; en ningún momento fue fiscalizada, por lo que los herederos comenzaron a vender, insistió la funcionaria.

La venta del campo comunal, a juzgar por las escrituras que presenta la inmobiliaria, está siendo realizada por uno de los herederos, identificado como Eduardo Andrés Isasi González. La inmobiliaria Harrison Propiedades cuenta con su título de propiedad inscripto el 26 de diciembre de 2022, y Sauber Paraguay SA tiene una escritura pública del 19 de febrero de 2024, explicó la abogada Leticia Torres.

Antes de autorizar el loteamiento se realizaron varias gestiones legales e incluso la inmobiliaria había intimado a la Municipalidad para que se expidiera sobre la aprobación, ya que habían pasado varios meses desde la solicitud. Como el intendente, Tomás Mereles (ANR-cartista), no contaba con un sustento legal para seguir autorizando el loteamiento, expidió la resolución N° 169/2023 a favor de la empresa Harrison Propiedades, explicó Torres.

El pedido de la empresa Sauber Paraguay SA sigue en estudio., añadió.

Se está negociando para que las familias no queden en la calle

Los manifestantes están en su derecho en reclamar, pero aquí hay que ser autocríticos, el Indert en su momento no se ocupó en regularizar el caso del campo comunal. Ahora, al presentarse otro pedido de fraccionamiento sobre un inmueble de mayor extensión, se está negociando la posibilidad de que la Inmobiliaria de Sauber Paraguay SA done un 20 metros de frente por 20 metros de fondo a las familias asentadas en el campo comunal, para que no sean desalojados de la totalidad o tengan que litigar solos, explicó la asesora jurídica de la comuna.

La inmobiliaria accedió y negociará con los que están de acuerdo; en caso contrario quedará a criterio de cada familia acercarse a la Municipalidad para dejar sus datos y hacer una reunión con los interesados en la propuesta o pueden seguir con sus reclamos a través del Indert, dijo finalmente la abogada Leticia Torres.